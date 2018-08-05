金門打水仗 陸委會滿臉豆花

2018年08月05日 04:10 中國時報 陳建仲

金門兩岸通水工程引水典禮，陸委會要求縣政府推遲典禮，在縣府堅定如期舉辦後，陸委會改以「中央不參加、對岸官員不能來、不讓金門縣政府派人到對岸、不能稱典禮只能說觀摩」的「四不」處理；問題是，陸委會硬要拿「引水典禮」報復東亞青運被停辦，但典禮照辦、大陸還加碼由國台辦主任劉結一親自到福建參加引水典禮，陸委會執意在金門打「兩岸水仗」，結果滿臉全是豆花，裡子、面子都輸。

為解決金門水源不足困境，金門與廈門歷時5年談判自福建的引水工程，在2014年馬政府時期的兩岸「夏張會」商議後，行政院核定金門縣府自來水廠與福建省水公司簽訂購水契約，預定在5日舉行通水典禮；但不料「半路殺出個程咬金」，陸委會在7月27日以東亞青運遭陸方主導蓄意取消台中主辦權為由，要求推遲典禮，但當晚就被縣府打臉，經過多次協調，縣政府將「典禮」名稱改為「觀摩活動」，實際是典禮照辦。

陸方最早擬派福建台辦官員出席，但遭陸委會勸說後，擬改由水利廳的技術官僚參與或只派水公司代表參加；而且陸方官員就算以落地簽到金門，也會被移民署提醒只能「路過」和觀禮，不能上台致詞或被公開介紹，若違反規定，近期內要再到台灣就會受到阻礙。我方移民署、陸委會等聯審會議也在3日正式否決金門縣副縣長吳成典、縣參議翁自保赴泉州參加對岸引水典禮的申請，但金門3位前縣長李沃士、李炷烽、陳水在和金門縣議會聯合組代表團，仍有20多人赴會。

結果，大陸決定拉高層級，由劉結一親赴泉州，屆時可能對陸委會杯葛引水典禮提出批判，連帶再次反駁民進黨對東亞青運的說詞，把責任再推回林佳龍身上。陸委會原可趁金門引水典禮說明政府對解決金門水資源困頓的努力與成果，也能和對岸涉台官員友誼的接觸、間接突破兩岸兩會不碰頭的瓶頸；但偏偏執意「打水仗」、自搞缺席，落得金門民眾更不諒解。

民進黨政府會想掐死引水典禮，理由很簡單，第一、這是馬政府的政績，不能在此時讓民眾連想起馬政府和民進黨政府的兩岸政策對比；第二，台中市選情吃緊，民進黨拚命宣傳東亞青運是被大陸打壓才取消，但對岸挑明是東奧正名公投惹的禍，擺明是衝著林佳龍和紀政而來，此時再讓大陸在引水典禮宣傳「愛台」，恐怕會影響九合一選情；第三，對岸強力展示軍力威嚇、反制正名訴求、封鎖外交空間，如果不給對岸一點顏色瞧瞧，對綠營無交待。

陸委會說希望金門民眾體諒，不能讓大陸一手打壓、一手用文宣統戰向我方人民示好，以掩飾在國際社會打壓的事實。問題是，為何馬政府時代沒有這樣的困擾，而民進黨上台後卻每況愈下？

民進黨政府缺乏有效籌碼卻執意重返對抗老路，放任獨派推動正名公投，當兩岸情勢明顯朝對我方不利轉變時，仍只知一味硬塞反中宣傳，全然漠視民眾早已倒足胃口。大陸反過來搶「愛台」旗幟，蔡政府如何讓民眾體諒台獨是真的愛台灣？（作者為資深媒體人）

(中國時報)