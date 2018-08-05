情詩變情歌 菊歎傳唱30年

詩人向陽曾獲時報文學獎，當年以〈菊歎〉追到終身伴侶，堪稱情詩高手。（季志翔攝）

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中國時報
／專訪

提到歌手齊豫，台灣人比較熟悉三毛作詞的〈橄欖樹〉，但對大陸的歌迷而言，源自向陽現代詩的〈菊歎〉更是粉絲心目中傳唱30餘年的經典名曲。向陽年輕時為了追女朋友，怕被兵變，從軍中寄出〈菊歎〉等12首情詩，後來不只順利娶到現在的太太，1983年更由音樂家李泰祥改編成情歌。

齊豫粉絲視為國歌

由旺旺中時媒體集團主辦的時報文學獎，今年新詩組首度以「情詩」為主題徵件。身為情詩高手，向陽表示，「流行歌要易唱易記，才會流行，但現代詩通常剛好相反。我想這首詩如果不是被改編成歌，可能印成文字就沒了。」

向陽回憶，李泰祥曾將余光中、鄭愁予、三毛等人的作品譜成民歌，「相較之下我當年還是個20幾歲的小毛頭，沒想到自己的作品竟然入選，非常開心，沒想到就這樣被傳唱了35年，大陸的齊豫粉絲更將〈菊歎〉視為『齊豫國』的國歌！」

向陽曾以〈霧社〉獲1979年第2屆時報文學獎敘事詩優等獎，「敘事詩很長，通常兩三百行以上，當時我白天工作寫文案、晚上寫詩，每天寫，寫了一個月。」不巧的是，向陽得獎的同一年正好發生美麗島事件，「〈霧社〉寫的正好也是抗暴事件，當時怕題材太敏感，人間副刊決定避開美麗島大審，等到隔年再刊登我的詩。」

作品〈霧社〉奪大獎

向陽表示，「70年代後，許多現代主義的論述逐漸被推翻，有鄉土文學論戰，有新民歌、校園運動、報導文學等，就是認為文學和藝術要靠近土地、靠近人民、靠近人間。我的詩，就是這個大潮流中的一個小泡沫。」

在網路時代，現代詩又衍生成不同樣貌，近年還有「晚安詩」等臉書粉絲頁帶動流行。向陽認為，「文學藝術的變化就像海潮來去，不同的年代自然會有符合那個時代的作品。詩可以很晦澀，也可以很淺白，到最後，一個詩人之所以能存在，並不是取決於他使用的語言，而是取決於作品。」

向陽表示，如今雖然每個人都是自媒體，文學卻不容易被看見，「雖然能在網路上發表作品，看起來很自由，但創作者被注意的機會變少，文學的空間反而變小了，以前有許多報紙副刊、詩社和文學雜誌，現在只好靠文學獎了。」

(中國時報)

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