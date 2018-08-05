李子勳異星系 探索人與世界

2018年08月05日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

作品橫跨繪畫、雕塑、建築、劇場、表演等領域的大型總體藝術呈現，藝術家李子勳的《異星系》系列目前正在台北市立美術館展出，系列作多呈現了人我關係的各種想像，在他看來藝術家與空間的關係穩定與否，確實影響創作情緒。

李子勳自2009年赴北京設工作室，在德國求學、發展多年，他有感以自己大型創作需要助手和大空間的需求，在歐洲的人工及空間條件均相對困難，便決定在北京五環邊的環鐵藝術區設置自己約800多平米的工作室，既是創作、製作空間，亦複合了展示、居住功能。

在北京設工作室前，李子勳的作品在上海、北京等地均多有展出機會，但李子勳表示，多方考量之下「大型國際畫廊、美術館仍聚集在北京，上海相對而言較商業，小而精緻。」在當時，北京確實是提供發展的環境。然而北京自2015年起隨著都市規畫及人口向外疏解，短短幾年間，聚集在五環、六環之間的黑橋村、北皋村、索家村、費家村等數千名藝術家工作室遭遇拆遷命運。

李子勳說，和他一樣在環鐵藝術村設工作室的台灣藝術家，近年都搬離了，工作室雖暫未受影響，但「這1年半以來不斷聽說決定不拆的地方又要拆了，確實會影響創作情緒。」尤其他的創作多是大體量作品「這麼大的作品要搬，1個月都搬不完。」

為了避免臨時被通知搬遷，李子勳近來確實積極尋找其他作為工作室的適合空間，但他也指出「六環或更遠的地方，交通成本高」且部分工作室的租金隨著拆遷潮而水漲船高，李子勳表示：「即便這些都不成問題，最麻煩的是不知道現在不拆的地方，隔一陣子是不是又要拆！」

近日李子勳的《異星系》系列作品正於北美館展出，其中《迷宮劇場》雖是2002年的作品，至今李子勳看此作品探問個人與世界的關係，仍符合當下的心境。「作品像是由世界的某一個切面黏接而成。」而這樣的大型作品，今年也正式由北美館收藏。李子勳欣慰指出：「尤其在隨時需要搬遷工作室的此時，更覺得大型作品最好的去處不是在工作室，而是送出門被收藏。」

(中國時報)