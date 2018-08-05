帕帕諾＋聖西西里亞 非常義大利

帕帕諾爵士執掌聖西西里亞管弦樂團音樂總監12年，傳承經典，也開創古典音樂新局。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

4年一度的世界足球大賽剛落幕，勝者歡呼，敗者黯然，精采瞬間清晰宛如昨日。其實古典音樂跟足球有很多類似的地方。

即將首度訪台的英國歌劇聖殿柯芬園皇家歌劇院音樂總監帕帕諾爵士就說，一個交響樂團跟足球隊一樣，裡面總有一些「明星」，「他們會給你特別的禮物，但他們有他們自己的處理方式，你一面要管理所有人，同時又得讓他們擁有自由。」

帕帕諾爵士說，「作指揮跟足球隊總教頭其實都一樣，如果團隊裡面有人有很特別的表現，你必須給他們一個探索的機會，但要做到平衡真的非常艱難。」

58歲的帕帕諾被譽為繼慕提之後走紅國際樂壇最重要的義大利指揮家，他出生於英國，父母親都是義大利人，無論是外型或指揮風格，帕帕諾都非常義大利。

帕帕諾說，他的一生都在被迫適應，「我必須很靈活，因為我父母是倫敦移民，當我還是個孩子的時候，又都搬到了美國，所以我經歷兩次離鄉背井。」帕帕諾說這也有好處，在他的工作中，「我會有美國移民的職業道德，義大利的戲劇性，英國的勇氣和專業精神。」

帕帕諾這次將帶著義大利老牌聖西西里亞管弦樂團訪台，這個樂團是義大利最早以演奏交響樂為主要發展目標的交響樂團，音色熱情溫暖，被外界喻為「義大利的黃金之聲」。

曲目包括葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲、柴科夫斯基《第四號交響曲》，拉赫瑪尼諾夫《第三號鋼琴交響曲》則由魯賓斯坦與柴科夫斯基大賽鋼琴金獎得主丹尼爾‧特里福諾夫擔綱。音樂會將於11月20日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)

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