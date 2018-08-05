孟婆也過勞 台灣好戲陸開演

2018年08月05日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

台灣劇場新秀飆創意，劇作前進大陸舞台。現任職於台灣戲曲學院擔任國文老師周玉軒，日前參與兩岸劇本創投平台徵件比賽，以劇作《忘川引》獲選，吸引陸資投注新台幣2500萬元，作為舞台劇製作費，將於大陸上演。台灣劇場人高敏海也以《陰差陽錯》獲選，8月起將陸續在北京、上海、台灣等地巡演。

《忘川引》故事描述在地府裡，所有的鬼神都有休息時間，唯獨熬湯的孟婆，只能一直煮湯、端湯給亡者喝，是整個地府裡最過勞的角色，她急於尋覓接班人，接替她的職位。

周玉軒表示，亞洲地區過勞死新聞不斷，引發她思考，「其實勞工過勞，也是一種社會的集體霸凌，而人在過度疲累的時候，也往往會忘記自己真正想要的是什麼，甚至因此失去自己的力量，劇中的孟婆，就想不起來自己是誰。」

周玉軒說，孟婆是大家都熟知的角色，「但大家只記得孟婆會煮湯，卻對她的過去和未來一無所知，我期望為孟婆拓展不一樣的形象。」

《陰錯陽差》描述一個人死後到陰間地府，發現那裡是一個現代化的辦公室，和人間沒什麼兩樣，他遇到了牛頭，也和牛頭兩人開始鬥嘴，和牛頭討價還價死後的刑罰。

高敏海表示，這個作品是反映人的因果業力，「這是一齣只有兩名演員的戲碼，觀眾可看到兩名演員的鬥嘴和互動，我想談的是，人做了什麼樣的事情，最後還是回到自己身上，但並沒有那麼嚴肅，裡面有很多黑色幽默的表現手法。」

(中國時報)