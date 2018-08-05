2156年的巴黎 變身博物館

比利時漫畫家馮索瓦‧史奇頓和法國編劇貝涅‧彼特就在漫畫《再見巴黎》中幻想2156年的烏托邦世界。（大辣出版提供）

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中國時報
／台北報導

不少人去巴黎愛逛博物館和美術館，欣賞文化和藝術，但如果整個巴黎都變成博物館，會是什麼場景？比利時漫畫家馮索瓦‧史奇頓和法國編劇貝涅‧彼特就在漫畫《再見巴黎》中幻想2156年的烏托邦世界，少數人類居住在太空方舟，留在地球的人卻將整個巴黎變成博物館。彼特曾對法國《解放報》表示，「透過漫畫，可以實現有如建築和都市計畫中，對巴黎未來的想像。」

史奇頓和彼特是一對合作多年的漫畫搭檔，兩人是中學同學，12歲就在學校創辦小畫報。1983年起，兩人合作「朦朧城巿」（Les Cites obscures）系列，陸續創作《高塔》（La Tour）等15本漫畫，描繪平行世界地球上的諸多城市，構築出想像中的世界。兩人的想像甚至成真，法國巴黎地鐵的工藝博物館站和比利時布魯塞爾的艾爾門站，便是他們設計的成果。

漫畫中描述2051年時，地球環境汙染、嚴重暖化，人類面臨滅絕。有少部分人乘坐太空船撤離，到遙遠的方舟生活。少女凱靈的母親也是方舟人，卻在赴地球考察時愛上地球人，回到方舟、生下凱靈後過世。凱靈長大後著迷於地球的世界，特別是被書中19、20世紀的巴黎深深召喚，因此自告奮勇參加地球考察團。

然而在凱靈重返地球後，卻發現巴黎被地球人籠罩在玻璃罩底下，古蹟被拆卸搬遷，在玻璃罩裡打造成讓觀光客悠遊的老巴黎景象。在玻璃罩以外，才是真實的世界。

漫畫家常勝則表示，建構世界觀絕非易事，必須設想周全。看史奇頓和彼特的作品，有如現在與未來、現實與虛擬並存，時間不再是通往未來的直線，「如果虛擬比真實還要真，該如何分辨呢？」

(中國時報)

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