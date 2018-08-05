阿信被封色情機關槍瑪莎中彈

2018年08月05日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

五月天昨一開口就讓現場粉絲全嗨翻。（盧禕祺攝）

每年夏天的音樂盛事「超犀利趴」邁入第9屆，今年總計23組藝人4、5日接連2天輪番轟炸台北小巨蛋，身為召集人的五月天從「人生無限公司」告假，相隔7個月唱回台灣，將舞台打造成萬人KTV包廂，阿信才一坐下，馬上被團員瘋狂催點歌，讓已欠蔡依林（Jolin）歌債許久的他直喊：「不要再催了，我已經被Jolin催（吹）翻了。」

阿信拿「催」和「吹」的諧音大開黃腔，其他團員全都笑翻，直虧他是「色情機關槍」；5人連麥克風的保護套也照玩不誤，笑稱：「保護套太小了，套不進去。」石頭說：「套起來比較安全。」阿信馬上接話：「所以瑪莎就當爸爸了。」讓全場都笑倒。

成本粗估5000萬

五月天昨開場以招牌快歌炒熱氣氛，像真的在KTV一樣輕鬆坐在沙發上喝茶、閒聊，看著大螢幕合唱〈愛情轉移〉、〈背叛〉、〈浪人情歌〉。除了五月天最愛的K歌，也有大家到KTV最愛唱的五月天歌曲，包括〈志明與春嬌〉、〈I Love You無望〉，台上台下唱成一片。

阿信昨自曝沒拿唱酬，相信音樂營運長謝芝芬表示，出席的歌手包括五月天都不計較唱酬，盼把犀利趴打造成台灣夏日最好的音樂人交流活動，她坦言今年有贊助商相助，壓力較小，但明年活動將邁入第10年，是否增加規模，她笑說：「今年辦完再說！」本屆2場犀利趴總計票房5060萬元，成本粗估約5000萬元。

Perfume模仿阿信

日本電音女團Perfume昨出席犀利趴，下午彩排還開心拿了台灣味便當享用，除了演出她們的經典歌曲，也選了五月天〈Do You Ever Shine?〉日文版，更搞笑模仿阿信的姿勢。五月天、陳綺貞及新手奶爸林宥嘉等人，今天也將繼續在犀利趴嗨唱。

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(中國時報)