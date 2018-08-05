Bii嗨抱徐若瑄圓12年夢想

2018年08月05日 04:10 中國時報 尤嬿妮 （高雄連線） 報導（高雄連線）

畢書盡昨晚南征高雄巨蛋。

畢書盡（Bii）4日在高雄巨蛋開唱，心中「女神」徐若瑄（Vivian）現身力挺，一圓他12年來的夢想！近日患重感冒的Vivian為求演出完美，昨先到醫院吊點滴恢復元氣再趕赴演唱會現場，身為粉絲的Bii重新詮釋她的歌〈美人魚〉，改編歌詞「女神終於出現在我的演唱會上、這樣一起站在舞台見面的方式讓人昏厥」表達仰慕之意，曲末兩人手心對手心象徵「心手相印」，還甜蜜牽手、相擁引爆高潮！

Bii於12年前來台發展時就欣賞相差14歲的「姊姊」徐若瑄，去年12月他在台北開唱，Vivian因陪父親慶生無法到場，等待多年昨終於合作，Bii害羞又興奮地說：「其實不知道怎麼講話，我怕瑄瑄知道我是很有名的句點王。」Vivian甜誇Bii是未來的「亞洲天王」，邀他演唱會結束一起到瑞豐夜市吃美食，台下粉絲則不斷鼓譟「抱一下」，兩人大方擁抱後，Bii調皮地說：「謝謝大家（觀眾），回家時記得領錢。」隨後合唱苦練許久的〈志明與春嬌〉。

大丟原味毛巾

對於首度挑戰台語歌，Bii表示：「台語對我來說還是有一點點困難，這段日子一直跟身邊的工作人員練了發音！」透露彩排時Vivian到場引發練團室騷動，「當天剛好是高雄場第一次練團，本來大家都還有點生疏，Vivian一到，樂手老師們每一個人都比我還要興奮，彈奏Vivian的部分感覺比我的Part還賣力。」

Bii昨砸千萬成本南下進攻，吸引滿場1萬歌迷進場，票房進帳2200萬，首次征服雄蛋成績亮眼！不同於台北場的螢光粉髮色，Bii昨以深色髮型登場更顯穩重，且他出場時沒戴台北場設計的3D面具，更令粉絲驚喜！Bii開心說：「大家賺到了，今天準備了很多小驚喜，但不要太激動，今天像家庭聚會，大家可以好好玩、好好歡迎我一下！」隨後他將擦過汗的毛巾丟給粉絲，氣氛嗨到連男舞者也親吻Bii的臉頰。

軍中同袍助陣

高雄是Bii當兵受訓的地方，開唱別具意義，不僅媽媽、弟弟特地從韓國來台，他當兵時的長官、朋友也到場支持；此外，Bii也祭出四大亮點區隔台北場，不僅多了嘉賓助陣、加大延伸舞台更貼近觀眾，且曲目不同、服裝也更新，其中一套縷空亮片黑色上衣，他結實胸肌若隱若現，性感十足。

(中國時報)