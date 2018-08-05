賴韋如才藝發威城市小姐No.1

2018年08月05日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

2018第13屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使台灣區選拔賽，4日在圓山飯店總決賽，歷經泳裝、才藝等5個競賽項目，第1名由來自台東、曾拍過紀錄片的賴韋如奪冠；第2名是台德混血的李棠霓，她父親是談話性節目《WTO姐妹會》的德籍固定班底阿福；第3名是23歲的周子鳳，過去短暫當過已故「青蛙王子」高凌風的合音天使兼伴舞女郎，今年獲獎者星味十足。

賴韋如從小在美國長大，已回台3年，曾參與紀錄片《疾風魅影－黑貓中隊》演出，她昨說先前上過很多表演課，希望有機會到大陸拍古裝戲，因她很喜歡中國歷史文化；台德混血辣妹李棠霓，曾以「棠棠」藝名和爸爸阿福一起上節目，小有知名度，她剛拍完知名武打明星衛子雲執導的新電影《武術奇蹟》，接受一連串武術訓練，昨在台上表演武打才藝相當吸睛。

木熙衣年底出輯

周子鳳說，會想往電影圈發展，23歲的她，16歲時念莊敬高職演藝科，與高凌風女兒葛子揚同班，因笑容親切被高凌風網羅當最新一代的合音天使阿珠阿花，跟著天王跑海內外演出約12場，前後2年多，直到高凌風去世。她說：「當年能受到高大哥的重用和提拔，很感謝他。」她昨唱〈惱人的秋風〉，特地向她生命中重要前輩和貴人高凌風致敬。

全球城市小姐創始人張如君表示：「總冠軍賽多了才藝分數，賴韋如就是因為才藝分數高才勝出。」3位佳麗將代表台灣到大陸參加大中華區總決賽，為台灣爭光。台灣賽區主席木熙衣年底將發新專輯《同星》，昨首度演唱新專輯主打歌，帶領所有參賽者站上舞台接受加冕，頗有傳承的意味。

(中國時報)