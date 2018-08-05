明日花綺羅 豐胸祕術「雞肉＋納豆」

明日花綺羅開發商品成績耀眼，堅持「顧客不要的絕不做」。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪溫博鈞

日本AV天后明日花綺羅為3日舉行的「TRE台北國際成人展」來台，抵台後馬不停蹄地展開工作，毫無倦意，以一身襯托她35H罩杯渾圓雙峰的鮮豔比基尼開始受訪。

「我胸部最近又更成長了一些」，她興奮地打開話匣子說：「以前一餐總吃兩大碗飯，前陣子開始學著控制飲食，嘗試用『雞肉+納豆』的傳統菜單，胸圍竟增加了4公分！」

成人展最大賣點「女優迴轉壽司」中讓女優們成為盤中物，供來場者視覺「品嘗」。

問明日花最愛何種壽司？她答「鮪魚」，並自曝：「我可是成功釣過三次大鮪魚的！」展現了釣男性胃口外的本領。

向台粉推薦泳褲

她曾在AV運用身體，創出長達20.4秒「大洪水」經典奇景，紀錄至今無人打破。曾為女團「惠比壽麝香葡萄」成員的她愛歌唱，還出過情色饒舌單曲，「我希望能帶來更多作品，來台和粉絲同歡。」

她自創品牌販售自己參與設計的泳衣等性感衣飾，推薦給台灣男性粉絲她所發想的男性泳褲，還不忘喊話：「這樣你穿的泳褲就會和我胸上的比基尼成為一體了！」

副業成功讓她名利雙收，之前傳她在節目中自爆戶頭存有1億日圓（約2700萬台幣），探問她是否為真、又賺了多少？她神祕地笑著說：「這就讓大家自己想像囉！」

(中國時報)

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