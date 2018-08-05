素還真欣慰：有子如此 夫復何求

2018年08月05日 04:10 中國時報 策畫陳大任 專訪李承陽 支援林承彥

素還真（左）今年出道滿30年，愛妻風采鈴現身給予祝福。（資料照片）

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

風采鈴（中，資料照片）雖然一直不在素續緣（右）身邊，但隨時心繫兒子。左為素還真。（蘇蔓攝）

霹靂世界中最知名的父子檔素還真與素續緣，兩人曾天倫夢碎，也曾愛恨交織，在經歷一連串的波濤下，素續緣總算找到與父親相處的方式，素還真也清楚如何在江湖與父親的身分中找到平衡，兩位俠客接受「第二屆旺旺孝親獎」邀請，暢談親子間的心事，在父親節前夕，帶來戲迷未曾看過的父子深談。

孩子們都希望能在父母給予的關愛中成長，但這對素續緣來說，卻是一種奢求，他出生不久後就和父母分開，回想起這段往事，不禁長嘆一口氣：「從小沒有父母的照拂，有許多不為人知的辛苦，也經常感覺到寂寞，但也因為這樣，在我和父親重逢之後，更加珍惜這遲來的親情。」

自認虧欠爸爸

素續緣如今已成為絕頂的醫俠，他接著說：「父親絕對是我這一生最敬佩的對象，雖然依舊聚少離多，但我非常珍惜與父親的相聚時光。現在除了是父子外，他也像是我的老師，很多我不懂的事情，都會想詢問父親的意見。」兩人雖難相逢，但一路心繫彼此。

素還真曾說素續緣是他一生中最珍貴的人，也是風采鈴留下僅有的紀念，失去他，生命將不再有任何意義，此言聽在素續緣耳中雖感動，同時也對父親充滿虧欠，素續緣的不可一世讓他走錯路，但父親對他的關懷，卻從未間斷，他說：「我曾經恨過為何不是出生在一個平凡的家庭？為何我父親是素還真？但這都不是我們能決定，也許就像我的名字『續緣』，我們的緣分，只能延續，不能斬斷。」

親情彌足珍貴

問起素續緣「孝順」的本質為何，他深深吸了一口氣說：「『孝』是本性，再多恨都不能忘記孝順的重要。尤其是我們這種身處在腥風血雨的江湖中人，很多人會忘記親情可貴，但越是艱辛，親子間的感情更是彌足珍貴。」

而對素還真來說，素續緣是怎樣的兒子呢？素還真語氣和緩，但十分驕傲地說：「一頁書曾說對我說：『你有子如此，夫復何求？』是啊！夫復何求。」簡單的一句話，就知道素續緣自始至終沒讓父親失望。

素續緣遊走邪端嘗盡苦頭

走回正途明白父親的愛

素續緣小時天真無邪、聰明活潑，遺傳了父母的優良基因，聰明絕頂不在話下，但正因是素還真之子，備受關注之際也成為眾多組織及敵人狙擊的對象，加上他本是善惡二元混合體，那年蓄積在體內的魔性高漲，以及對父親忙於江湖事的不諒解，使得他喪失了人性，處處與父親為敵。

之後，素續緣嘗盡苦楚，在混沌不明的輪迴中遊蕩，歷經了眾多身分的流轉，終於識得父親對他的愛，至此代父受刑，雖然椎心刺骨，但總算換得天倫再續。

不論是想跟父親互別苗頭的「天下第一」；或是「不知名」的柔順勞苦；亦或是「歸元聖童」的喪失神形及「真神仙」的出塵恬然，經歷這4種身分的素續緣已漸漸走出父親素還真的盛名光環，諒解自己的天命。

回憶荒唐人生，素續緣說：「那時候自己意志不堅誤入歧途，常常被奸人利用，我也付出了很慘痛的代價。幸好父親從未放棄過我，也為了我奔走，甚至好幾次都深陷水火之中，這些事情我都很感激，回想起來，這段路雖然跌跌撞撞，但也讓我跟父親更加接近，也讓我更成熟。」

(中國時報)