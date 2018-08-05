劍宿劍授寰宇鬥劍宗劍聖名神會

霹靂驚濤搶先看

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中國時報

仙道頂峰仙蹤無名，一會詭譎難測的幽界創主魔始，仙蹤無名繼承九天玄尊之理念，決心消滅魔始，靖平武林風坡，難而渾沌五劍戡魔之局，卻早在魔始的預料之內，魔始更矢言要讓殺盡仙門之人、摧折五劍之主。隱於背後窺知陰謀的奇夢人，決定探查出魔始的真實來歷。

世外寧僻之所夢裡桃源，成為魙天下染指之地，因而飽受烽火肆虐，冽紅角刀下生機盡絕，逼使雪洗貂裘甘無恨怒斬而來，奈何雙方根基稍有差距，甘無恨終究難以雪恨，危機之際，釋教頂峰佛劍分說及時出手，佛鬼之戰再開新章，堅決完成女帝任務的冽紅角，與誓願地獄空的佛劍分說一戰，注定難分難解。

寰宇鬥奇，進入白熱化階段，首輪晉級的八名強者，將與雄主昊天欽點的守關者薄櫻魅影師、劍鳳倚情天，一爭雌雄。而渾沌五劍最後的太極之氣，意外受損，意琦行為修復太極之氣，親上不工山，紫衍神鉅允諾打造新太極之劍，條件是劍宿必須請出三名神鑄；同時太易之氣也找上劍授，並要求送一朵紅花前往風漠，完成太易之靈的心願。

中原劍聖葉小釵為擊敗九厄劍尊忌獨笑，解除邪染之禍，來到神祕絕地刀塹劍囚，欲取傳說中的劍器名神，此舉令守在此地數甲子的劍宗，首次出現一絲動容，就在葉小釵握住名神剎那，蘊藏其中的萬千絕代劍意，磅礡而發，葉小釵心劍無雙，逐一瓦解，卻不料最後也最強的對手，竟是長日錕鋙！而名神之由來、鑄造者，也將一一揭曉。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第13章：劍心劍；第14章：劍禪覓心。

(中國時報)

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