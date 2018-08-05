全聯×SUMMER STAGE 搶攻年輕族群

2018年08月05日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

全聯先生化身DJ與福利熊同台演出。（全聯提供）

「全聯×SUMMER STAGE」演唱會吸引年輕粉絲前來朝聖，現場免費吃喝玩樂，再送萬元禮券。（全聯提供）

全聯在小巨蛋「超犀利趴9」設立快閃店，以一杯15元起跳的咖啡與隔壁超商打對台。（陶福媛攝）

全聯歡慶20周年，贊助4、5日由五月天領軍的「超犀利趴9」戶外夏日派對「全聯×SUMMER STAGE」，可愛福利熊首攻小巨蛋，並上台發表與BOXING樂團合作的Rocker主題曲，現場還有全聯快閃店、十大攤位免費試吃試飲，搶攻年輕族群的市場策略十分明顯。

全聯的福利熊、全聯先生首度攻蛋演出的陣容包括鼓鼓、BOXING樂團、Erika劉艾立、魏嘉瑩等熱力開唱，昨一早粉絲就在現場排隊占好位置，並與可愛福利熊爭相合影。演唱會的全聯快閃店主打15元熱咖啡、8元茶葉蛋和69元的滷味拼盤，還有免費試吃攤位，要與隔鄰的超商打對台。

咖啡15元起吸客

全聯發行人劉鴻徵指出，目前全聯的年輕客層占比只有9％，未來還有很大的成長空間，這回贊助「超犀利趴9」的目的就是想與年輕人溝通。此外，全聯在商品上也針對年輕族群做調整，如全聯咖啡「OFF COFFEE」目前已在全台108家據點販售，預計年底會破200家，要以一杯15元起跳的咖啡吸引年輕族群和上班族群上門。

全聯主辦這場最省錢的「全聯×SUMMER STAGE」演唱會，現場人山人海、熱力四射，不僅免費吃喝玩樂，還送禮券，只要加入全聯IG拍照打卡，就有機會把3000元禮券帶回家，共有4名幸運者。今晚5點加入全聯臉書粉絲團按讚並分享直播+留言，就有機會贏得1萬元全聯禮券。

(中國時報)