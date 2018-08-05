新光醫院助你打擊惡視力

新光醫院「搶救惡視力、3C時代的護眼之道」健康講座，反應熱烈。（新光醫院提供）

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中國時報
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現代人對手機、平板及電腦的依賴度與日俱增，更應重視如何保護自己的眼睛。據統計，國內一年看眼科的民眾有近700萬人，新光醫院眼科醫師表示，近年國內學童近視問題嚴重，而近視所導致的黃斑部病變在大陸、日本及台灣已經躍升失明第二大主因，繼青光眼及白內障後，成為眼科醫師十分注意的近視殺手；值得注意的是，老年性黃斑部病變病患近年明顯增加，醫師提醒，一旦看東西時扭曲變形、中間有黑點及視力中心光感變暗時，有可能為黃斑部出了問題，應及早就醫以保住視力。

新光醫院眼科屈光科主任吳慈恩表示，環境中充斥著傷眼的藍光，如智慧型手機、平板、LED電視及LED燈、省電燈泡等，近距離長時間使用藍光的3C產品，有可能引發黃斑部灼傷、飛蚊症、視網膜剝離、白內障、青光眼及年輕人的老花眼，所以學童近視問題值得重視，尤其高中之前近視，因眼球還未發育成熟，度數會上升得很快，用眼要遵守「20-20-20原則」，即用眼20分鐘、休息20秒、同時看向20呎（大約6公尺）遠處，避免過度用眼。

白內障手術更精準

眼科主任胡朝乾則分享，法國印象派畫家莫內因長時間在戶外作畫，眼睛常暴露在強烈日光下，最後罹患白內障，讓莫內從65歲開始，對色彩的判斷及物體的輪廓都變得混濁。

現今白內障手術已由超音波乳化術，進展到奈焦飛秒雷射，不僅傷口小、不需縫合，且低能量、更精準，有助於維持良好的視力品質，更可降低術後傷口滲漏與感染的風險，復原更快，讓術後副作用降到最低。

專長黃斑部的鄭成國主任表示，黃斑部在視網膜正中央，雖然只有5mm，但掌管9成以上的視力，黃斑部出現出血、水腫、裂孔或是長纖維膜，都是廣義的黃斑部病變，由於其無疼痛感，且外觀也無異狀，不易察覺，不少病患就醫時，由於已拖延太久，結果造成視力無法回復，提醒病患一旦察覺視力無故衰退，最好及時就醫找出原因。

(中國時報)

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