《永遠愛妳，惠妮！》窺天后辛酸史

2018年08月05日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

惠妮（右起）與母親西西、女兒芭比克莉絲汀娜布朗曾開心合影，如今只剩西西仍在世。（威視提供）

《永遠愛妳，惠妮！》見證惠妮休斯頓（Whitney Houston）從備受矚目的福音少女歌手，一步步成為西洋樂壇天后，最後卻藥物成癮並香消玉殞的歷程。導演凱文麥唐納（Kevin Macdonald）不但訪問到惠妮的母親西西休斯頓（Cissy Houston）和前夫巴比布朗（Bobby Brown），更從她的兄弟和助理瑪莉瓊斯（Mary Jones）口中拼湊出惠妮年幼時，曾遭女性親戚性侵的事實。

當年因和助理羅賓克勞福德（Robyn Crawford）過從甚密，惠妮被傳同性戀，她極力否認，並以結婚生子駁斥傳言，甚至在婚後逼走羅賓，2人因此反目不再相見，但紀錄片中仍能看到羅賓經常掌鏡，拍下惠妮私生活和親友相處的可愛模樣。而惠妮對性向及外表的自我否定，恐怕是因童年遭靈魂女歌手迪伊迪伊瓦維克（Dee Dee Warwick）性侵，該歌手還有另個身分－惠妮的親表姊。

至死未向家人公開傷痛

惠妮曾向助理瑪莉泣訴，卻從不敢向家人說出真相，是因為她知道：「母親一定會為此去傷害那個人。」直到離世都未公開這份傷痛，這也說明她過去在世界各地巡演時，堅持將女兒帶在身邊的理由，不希望女兒獨自在家受到他人傷害，可惜紀錄片中也揭露，惠妮反倒害了女兒提早接觸演藝圈大染缸，沒有機會在校園和同齡朋友相處。

惠妮的哥哥蓋瑞休斯頓（Gary Houston）則親口說出，因為父母事業忙碌，他和手足經常待在親戚家，由4、5個家庭輪流照顧，7到9歲時遭迪伊迪伊性騷擾，他選擇用毒品逃離現實，少年時期就和弟弟都帶著惠妮一起抽大麻、古柯鹼，未料惠妮最後一生都被毒品纏身，令人不勝唏噓。該片10日上映。

吸毒害人害己

(中國時報)