蘇格登窖藏42年原酒 珍稀鉅獻

2018年08月05日 04:10 中國時報 報導王儒哲

單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登將「時間」視為最奢侈的配方，除了在製酒工藝上以緩蒸慢餾及曠時熟成打造出多款經典酒款外，對橡木桶熟成環境的精準掌控也成就了多款高年分酒款，包含蘇格登35年單一麥芽威士忌、蘇格登38年單一麥芽威士忌及蘇格登40年單一麥芽威士忌。去年更推出最珍稀的「窖藏系列」，首次呈獻蘇格登Glen Ord酒廠積累多年的珍貴酒藏，第壹章－41年原酒甫上市即受到威士忌行家爭相收藏，為市場上高年分原酒再創經典。

蘇格登今年再度推出「蘇格登窖藏系列第貳章－42年原酒」，整體風味表現富饒，不僅完美展示高年分醇厚的酒體，入口香氣層次分明、尾韻綿長不散，全球600瓶的限量珍藏，其中150瓶獨獻給台灣藏家，更顯無比珍貴，極具收藏價值。

橡木桶是威士忌的靈魂，奠定了80％的風味來源，「雪莉桶」因其充滿花果、堅果、蜜餞風味香氣，深受台灣消費者喜愛，其中ㄧ款來自於西班牙的Amontillado雪莉酒，其製酒過程至少需經過10年的陳釀，再由釀酒師萬中選一，產量極為珍稀，因此有雪莉酒貴族之美稱。

風味最顛峰時刻裝瓶

蘇格登首席調酒師Maureen Robinson慧眼獨具地將沉睡在酒窖深處的42年威士忌發掘出來，除保留蘇格登最經典的麥芽香甜與馥郁果香，更融合了Amontillado細緻的雪莉風味，巧妙的將優雅且層次分明的香氣融入其中，精準把握時間，在風味達到最顛峰的那一刻取出，並以原酒強度裝瓶，成就了這款珍貴稀有、風味獨特的「蘇格登窖藏系列42年原酒」。

「蘇格登窖藏系列42年原酒」將於2018年9月在台上市，台灣珍稀限量150瓶，建議售價14萬8888元。欲知詳情，請洽指定酒類專賣店，或逕洽蘇格登消費者服務專線：0809-066-661。歡迎關注蘇格登官方粉絲頁追蹤最新動態。

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(中國時報)