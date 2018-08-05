LEXUS助威Tomorrowland 音樂盛事引領風潮

LEXUS助威Tomorrowland 音樂盛事引領風潮　圖片提供和泰汽車

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中國時報
報導郭隆富
LEXUS助威Tomorrowland 音樂盛事引領風潮　圖片提供和泰汽車
LEXUS助威Tomorrowland 音樂盛事引領風潮　圖片提供和泰汽車

LEXUS攜手世界指標電音盛典Tomorrowland，冠名贊助亞洲唯一「UNITE With Tomorrowland」場次，首度於台灣跨夜舉行，在7月29日與包含比利時、義大利及西班牙等7個國家即時連線狂歡，成功讓世界看見台灣，為台灣大型音樂活動首次創舉！

Tomorrowland最大特色為各個國家場次均舉辦在同一個時間，透過螢幕即時連線與其他6個國家觀眾互動，帶領觀眾一同與世界隨著節奏搖擺。台灣場特別準備長達7米的國旗和Tomorrowland旗幟傳遞至群眾之中，搭配LEXUS的巨型燈球拋放，讓畫面完整映照在連線的各國螢幕中，與全球40萬樂迷分享無國界的電子音樂魔力。

現場同步展示LEXUS旗艦轎跑LC助陣，「那不勒斯黃」與「燦豔紅」的熱情車色及性感前衛線條，與電音派對的狂熱氣氛相互輝映。LEXUS近年參與各項多元的音樂盛事，除世界級古典音樂會、經典百老匯音樂劇外，今年亦成為國際巨星Bruno Mars及傳奇天后Celine Dion演唱會的官方指定座駕，更引領風潮攜手Tomorrowland舉辦世界唯一零時差的電音嘉年華，持續帶給台灣樂迷們全方位Amazing的極致體驗。

(中國時報)

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