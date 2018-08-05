Acer智慧佛珠內建歌單隨時修行

2018年08月05日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

Acer智慧佛珠內建歌單隨時修行圖片提供宏碁

Acer智慧佛珠內建歌單隨時修行圖片提供宏碁

2018年Acer Day主軸為「Play Music Together」，宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示：「台灣今年度擴大舉辦Acer Day活動，邀請全創作唱跳歌手鼓鼓作為Acer Day活動代言人接觸年輕族群，並設計色彩繽紛的行動體驗車，且再度與亞洲數位音樂領導品牌KKBOX跨界合作，透過大數據精闢分析，貼近產品用戶思維選出適合的音樂，與大眾Let's play music together。」

這次宏碁與亞洲數位音樂領導品牌KKBOX跨界結盟，首創Acer品牌音樂頻道，活用雲端數據精選主題歌單，推出Acer四大產品主題音樂：Swift、Aspire、Predator、Leap Beads，讓音樂陪伴不同科技使用者，讓生活更豐富。

除此之外，宏碁人文與科技創新的2018全新代表作－智慧佛珠Leap Beads，採用珍貴的清香崖柏陳料製作、呈現光潤紋理、散發薄荷木香，以1顆電子主珠搭配13顆子珠成串，更首次以文創、科技結合音樂，將智慧佛珠專屬的宏碁生活修行APP，內建KKBOX精選歌單，透過大數據推薦，習課時可聆聽佛教背景音樂，讓生活修行更精進。

迎接父親節到來，宏碁特別推出「孝親四件組」：包括智慧佛珠、佛珠收納福袋、Acer平板電腦Iconia One 8（B1-860）及KKBOX 90天體驗卡，定價9288元，特價7888元。

(中國時報)