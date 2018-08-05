Acer智慧佛珠內建歌單隨時修行

Acer智慧佛珠內建歌單隨時修行圖片提供宏碁

友善列印
中國時報
報導魏嘉虹
Acer智慧佛珠內建歌單隨時修行圖片提供宏碁
Acer智慧佛珠內建歌單隨時修行圖片提供宏碁

2018年Acer Day主軸為「Play Music Together」，宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示：「台灣今年度擴大舉辦Acer Day活動，邀請全創作唱跳歌手鼓鼓作為Acer Day活動代言人接觸年輕族群，並設計色彩繽紛的行動體驗車，且再度與亞洲數位音樂領導品牌KKBOX跨界合作，透過大數據精闢分析，貼近產品用戶思維選出適合的音樂，與大眾Let's play music together。」

這次宏碁與亞洲數位音樂領導品牌KKBOX跨界結盟，首創Acer品牌音樂頻道，活用雲端數據精選主題歌單，推出Acer四大產品主題音樂：Swift、Aspire、Predator、Leap Beads，讓音樂陪伴不同科技使用者，讓生活更豐富。

除此之外，宏碁人文與科技創新的2018全新代表作－智慧佛珠Leap Beads，採用珍貴的清香崖柏陳料製作、呈現光潤紋理、散發薄荷木香，以1顆電子主珠搭配13顆子珠成串，更首次以文創、科技結合音樂，將智慧佛珠專屬的宏碁生活修行APP，內建KKBOX精選歌單，透過大數據推薦，習課時可聆聽佛教背景音樂，讓生活修行更精進。

迎接父親節到來，宏碁特別推出「孝親四件組」：包括智慧佛珠、佛珠收納福袋、Acer平板電腦Iconia One 8（B1-860）及KKBOX 90天體驗卡，定價9288元，特價7888元。

(中國時報)

原田悠里獨寵台灣獻唱〈我愛你〉 戴上墨鏡塑造紳士個性

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。