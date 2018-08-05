戴上墨鏡塑造紳士個性

2018年08月05日 04:10 中國時報 周子傑 報導

湯姆克魯斯在《捍衛戰士》的英姿，奠定飛行員太陽眼鏡的經典不敗地位。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

最初是專為有實際需求的海軍飛行員打造，如今飛行員太陽眼鏡已成為酷帥有型的風格男士配件。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

成立於1969年的倫敦，Culter & Gross的兩位創辦人向當時保守的眼鏡市場發難，率先將眼鏡從原本矯正視力的工具化身時裝配件，更是電影《金牌特務》之中，塑造男主角英挺帥氣形象不可或缺的配件。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

戴上墨鏡塑造紳士個性圖片提供各品牌、Pitti Uomo

接連在電影裡戴上「旅行者風格（Wayfarer Style）」眼鏡的米高肯恩，讓雷朋於1952年推出的這款黑色方形膠框從此成為桀驁不馴的表徵。

無論哪一款性格男子，都能找到匹配風格的墨鏡。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

看人，我們通常先看臉，因而掛在臉上的眼鏡，不只比服裝、腕表及皮鞋來得搶眼，同時還具備突出或柔和臉部線條的效果。不過，男人對眼鏡的理解及投資，卻往往不及其他配件；墨鏡，又是其中最被輕忽的類型，無論出於實用或風格考量，墨鏡都該是現代男人無可或缺的夥伴。

年輕時，我們總對臉上掛著眼鏡的人，不由自主投以「有色眼光」，舉凡保守、書呆子及不擅長運動，都是常見的刻板印象，但等到過了一定歲數，眼鏡反倒成為成熟男人知性及優雅的表徵。當你不願靠化妝品掩蓋浮腫眼袋及疲憊黑眼圈，眼鏡，尤其是墨鏡，便是在不失男人味的前提下，以風格之名，行「美肌」之實的神器。「墨鏡正如眼影；它讓一切看來更青春美麗」，香奈兒（Chanel）的創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），讓上述一切盡在不言中。

墨鏡是風格化身

相較於光學眼鏡，墨鏡被認為是更強調個性的配件，兩者間有著「親切得不端架子」及「無法忽視的強勢存在」的風格分水嶺。因而我們很少看到政治人物在重要談話上佩戴墨鏡（雖然他們臉上刻意強調「透明廉潔」的細框或無框眼鏡，有時不過是一場即興演出），舞台上舉手投足都魅力無限的巨星，以及那些無時不刻展現「嘻哈態度」的說唱歌手，才是墨鏡的忠實擁護者。

事實上，電影明星的銀幕魅力，正是奠定眼鏡成為廣受大眾歡迎配件的關鍵。接連在1965年《伊普克雷斯檔案》（The Ipcress File）及隔年的《柏林葬禮》（Funeral in Berlin）中，戴上同一副黑色塑膠大方框眼鏡的米高肯恩（Michael Caine），不僅刻畫出「旅行者風格」（Wayfarer Style）眼鏡的經典形象，連同他倫敦工人階級腔調及講究的紳裝風格，在年輕男性間掀起模仿潮流；戴上那款眼鏡，彷彿便能沾染米高肯恩那副桀驁不馴、冰冷疏離的孤狼氣息。

粉絲學明星耍帥

至於墨鏡，首先就會想到由湯姆克魯斯（Tom Cruise，阿湯哥）主演、1986年上映的《捍衛戰士》。它不僅是美國影史最成功且賣座的空戰電影之一，還激勵大批青年報考海軍航空隊及空軍飛行學校，更將片中阿湯哥所佩戴的雷朋（Ray-Ban）「飛行員」（Aviator）太陽眼鏡，順勢推上熱賣寶座。對當時的年輕人來說，想學阿湯哥耍帥，戴一副飛行員墨鏡，要比穿著海軍飛行員制服容易得多，且絲毫無損英姿。

《捍衛戰士》並非飛行員太陽眼鏡登上大銀幕的「空前絕後」作品，然而無論是彼得方達（Peter Fonda）1969年主演的《逍遙騎士》（Easy Rider），抑或2001年由班亞佛列克（Ben Affleck）及喬許哈奈特（Josh Hartnett）雙帥壓陣的《珍珠港》（Pearl Harbor），皆不如阿湯哥在《捍衛戰士》那般英姿颯爽。時勢造英雄，明星如是，墨鏡亦如是。

與名人及電影的結合，雖讓飛行員太陽眼鏡一炮而紅、至今不衰，但那是基於史實，且無關置入性行銷。飛行員太陽眼鏡的原型最初由博士倫（Bausch & Lomb）公司於1929年推出，實受當時美國將軍John MacCready之託，為軍方飛行員製作一款視野清晰、防止眩光且能避免紫外線傷害的飛行眼鏡。博士倫公司於1937年研發完成，設計出這副宛如風鏡外型，為保護眼窩而設的淚珠式鏡框，鏡片更備有過濾眩光的效果。博士倫為凸顯該款眼鏡的特色，為其註冊了一個全新品牌「雷朋」，命名由來即是「阻隔光線」（Ray-Ban）。

初代雷朋塑料打造

以金屬打造的淚珠造型外框，配上各種單一或漸層色系的鏡片，是今日雷朋飛行員太陽眼鏡的標誌特色。不過，初代的「Type D-1」墨鏡其實是以塑料打造，並搭配能防止眩光的綠色鏡片，為的是防止金屬鏡框於零度以下的氣溫，因觸碰而傷害飛行員的臉頰。此外，並非所有美軍飛行員皆「愛戴」雷朋，主要還是以海軍飛行員為主，至於陸軍及空軍飛官，則偏愛較方且窄的框型，由另一間同樣以生產經典飛行員太陽眼鏡起家的「American Optical」為主。

(中國時報)