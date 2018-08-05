復古圓框墨鏡今年最流行

2018年08月05日 04:10 中國時報 周子傑 報導

來自德國、曾多次拿下眼鏡設計大獎的ic!-berlin不僅線條簡約耐看、極具未來感，其薄如紙張的不銹鋼材質及不含一根螺絲或彈簧的專利三叉式鏡架，都是多年來品牌引以為豪的特色。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

Mykita的Brenda圓框墨鏡於復古之中亦帶有叛逆神秘風格。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

Carrera這款極具未來感及風格宣示意味的墨鏡，設計源自70年代的Porsche Design聯名款。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

今年無論是哪一種框型，都有「尺寸偏窄」的態勢，洋溢濃濃復古情懷。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

時髦又復古的原框眼鏡是今年大熱門，圖為以上世紀40到60年代各領域人物為發想的Thom Browne太陽眼鏡。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

為了解當前墨鏡的潮流走向，我們走訪深耕台灣精品眼鏡市場的2020 Eyehaus，聽取店經理Derek及嘉晏光學公關經理Evan的趨勢解析。相較於光學眼鏡，他們除肯定墨鏡作為「跳脫風格舒適圈」的男士配件要角之外，也一致認為「復古圓框」是今年墨鏡的大勢所趨。舉凡飛行員式、旅行者型（大方框），或是結合金屬與膠框質材、造型方中帶圓的「派對達人款」（Clubmaster Style），都從去年的浮誇Oversized，劇烈移動到標準尺寸，甚至標準偏小的尺寸，讓既圓且窄的復古風鏡架，與時尚圈時興的「書呆子風格」（Nerd Chic）一起重回流行最前線。

風格會「微調」

Evan表示，其實復古風從未在眼鏡潮流市場「下架」，各種截然不同的框型，包括無框鈦金屬及未來感十足的潮流鏡架，每一季其實都還是找得到，但會針對當季特殊元素進行「風格微調」。名男性時尚觀察家布魯斯波耶（G. Bruce Boyer）於《True Style》一書中亦曾指出，自從「有鏡架的眼鏡」在上個世紀開始受到人們歡迎（從前的眼鏡或帶有握柄，或以絲帶綁在臉上），各種背道而馳的風格，好比復古與新潮同時並存的現象，一直是眼鏡市場的特色。

於是，從40年代延燒到50年代常春藤名校裡的圓形或橢圓形玳瑁眼鏡，能與同時代紐約麥迪遜大道上廣告菁英臉上所戴的長方形膠框安然並存；60年代的人們，一邊著迷於相繼穿上法國時裝設計師Andre Courreges啟迪於太空時代的花洋裝、褲套及誇張護目鏡的奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）、碧姬芭杜（Brigitte Bardot）及凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）等女星，一邊追求戴著復古圓框金邊墨鏡、渾身散發都會詩人情懷的約翰藍儂（John Lennon）及珍妮斯賈普林（Janis Joplin）。這種多元風格並陳的現象至今依舊，如同我們今日仍在Gentle Monster引領的高調前衛風格，及各自代表日本及瑞士、外型低調卻以工藝精良著稱的999.9與Gotti之間不斷徘徊一般。

(中國時報)