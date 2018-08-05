尋眼鏡行視光師 對Tone不怕挑錯款

設計融入南加州獨特風情與文化的Oliver Peoples，這款Alland不規則的多角框型彷彿不拘泥一格、充滿個人風格的化身。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

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中國時報
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結合金屬與膠框質材、造型方中帶圓的「派對達人款（Clubmaster Style）」是男士入門墨鏡首選。圖片提供各品牌、Pitti Uomo
臉型並非挑選墨鏡的惟一標準，一款能讓人「使壞」的框型或許才是合適的關鍵。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

代理4個獨立眼鏡設計師品牌的「Bison瘋巢」主理人Bison直言，男人挑墨鏡首重「壞痞的框型」以及「鏡片濃淡的神祕平衡」。若墨鏡框型無法讓人「使壞」則不對味，鏡片的濃淡度則建議照鏡子時能「隱約看得見瞳孔」為佳；如此既能保有神祕感，也能隱藏視線所透露出的情緒。透過墨鏡投射出的若即若離，彷彿是個人意識的化身，不只能激發他人的好奇與渴望，也正是被認為「酷」的由來。想學嘻哈歌手耍帥，不該是學他們怎樣也不肯在室內脫下墨鏡，而是「選對墨鏡」才是。

需親自試戴

那麼，該如何挑選適合的墨鏡？網路上充斥關於「臉型與鏡框的搭配」文章，是否值得參考？嘉晏光學公關經理Evan坦言，臉型與鏡框的搭配雖是大數據調查結果，但無論是墨鏡或光學眼鏡都算「體驗型商品」，若沒有實際試戴，永遠無法得知適合與否，「因為臉型完全排除某些框型，其實並不聰明。親自體驗及套公式其實存在極大落差，試想，就算兩人臉型相似，但光是鼻梁高矮變化便足以讓同一副墨鏡戴起來完全不同，何必拘泥一格？」

Bison則主張應把「挑眼鏡」這項重責交給專家來處理：「挑眼鏡是一門專業學問，其中牽涉美學、時尚、態度、價值觀及預算等，根本不是三言兩語就能道盡，更非依照著一張表格上所繪，什麼臉型該配什麼鏡框就能輕鬆駕馭。用這種方式挑眼鏡，當然會買錯！」

Derek認為，墨鏡的挑選終究還是回歸「風格」的探討，他深知男性是非常講究經驗法則的消費群，對於墨鏡的選擇，或許遠遠不及挑選光學眼鏡所累積的品味養成，且少有專業的視光師，能不厭其煩地把消費者從風格舒適圈拉出來，正確地告知及教育他們墨鏡的挑選之道。至於Bison提出的挑選與解決之道，則讓人有種如夢初醒之感：「挑一間喜歡的眼鏡店，在裡面找到一位風格及打扮與你投緣的專業視光師，來為你挑選眼鏡。如果沒找到對的，那就換一家，直到找到對的人為止，如此便能避免挑錯眼鏡的憾事一再發生！」

(中國時報)

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