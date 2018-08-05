花蓮金針花季黃金海浪迎客

2018年08月05日 04:11 中國時報 許家寧 報導

2018花蓮金針花季8月4日正式展開。（花蓮縣府提供）

花蓮金針花季8月4日展開，今年將留有64公頃宛如黃金海浪般的壯麗金針花海迎接遊客，玉里赤科山首開周末接駁專車，方便民眾上山賞花，富里六十石山更首度推出星空點燈音樂會、舉辦限定農遊，讓民眾搭著賞花專車飽覽「東方小瑞士」花海美景。

花蓮金針種植面積廣達520公頃，面積及產量約占全國8成，目前六十石山及赤科山已陸續進入高山金針產季，花期預估8月中旬盛開，花蓮縣長傅崐萁31日與當地兩地農民及觀光業者舉辦2018花蓮金針花季記者會。

星空音樂會賞銀河

「全台獨一無二的金針花海即將盛開！」傅崐萁表示，六十石山、赤科山一望無際的花海景觀，媲美瑞士風光，在雲霧繚繞的山中，旭日灑下來的光芒，映照在遍地金黃的金針花海，宛如人間仙境，歡迎全國鄉親及海外遊客暑假一同來花蓮賞花。

花蓮縣富里鄉的六十石山，今年金針花季在8月4日登場後，一路持續到9月24日，包括花東縱谷國家風景區管理處、富里鄉農會都會推出一日遊行程，8月5日至9月2日每周五、六、日晚間7時，還將舉辦星空點燈音樂會，遊客夜裡可躺在草原細數一望無際的銀河。

山區部分道路交管

玉溪地區農會則與當地業者合作開辦「赤科山賞花接駁車」，從8月4日至9月9日，連續5個周末假日發車，每天共兩梯次，分為上午8點半、下午1點半出發，專車將前往赤科山各個打卡地標賞花，全程約3小時，每人費用500元，還贈送玉溪好米一包。

縣府農業處長龍文龍表示，最佳賞花時間預計在8月9日至9月20日間，建議遊客可在出發前至各地區農會臉書專頁觀看最新花況，由於山區部分道路狹窄、陡坡，六十石山及赤科山均禁止甲乙類客車行駛，其中六十石山每日上午8時至下午5時將進行交通管制。

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(中國時報)