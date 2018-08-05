參加國保神編劇抽來回機票

2018年08月05日 04:10 中國時報 報導張羽萱

國民年金開辦即將滿10年，首期保費的最後補繳期限是108年1月31日，若超過就無法再補繳，直接影響民眾的保障與權益。勞保局為提醒民眾重視，今年特別邀請知名藝人許效舜告訴大家國民年金10年補繳大限的重要性，一旦錯過，領的錢不只縮水，AB兩式年差至少3萬元，恐會影響自己的權益。

勞保局邀代言人許效舜以自身的經驗跟大家分享，拍攝兩支影片－國民年金10年大限「掌握篇」、「錯過篇」，透過影片將人生可能錯過而遺憾的事情，以戲劇化手法喊出無法挽回的悔恨及遺憾，提醒大家，要好好把握國民年金補繳期限。

而勞保局也配合影片，規畫「國保神編劇」活動（https://easyclick.com.tw/protect），邀請網友一起當神編劇，即日起至9月30日止，改寫兩部影片中畫面，發揮創意寫出內含「國+保」兩字的超有哏台詞，就有機會抽中香港雙人來回機票；民眾參加「國保神編劇」投票活動，還能再參加三明治機等100項好禮抽獎！

勞保局表示，希望透過這次的影片及活動，讓大家更加認識國民年金，對國民年金的誤解也能透活動網站的「國保神解惑」單元解開疑惑，即日起，多多留意手邊的國保繳費單，您的國民年金保障權益，由您來守護。代言人舜哥也一同大力呼籲大家愛注意哦！國民年金嘸繳你就ㄌㄧㄠˋ！

（勞動部勞工保險局廣告）

(中國時報)