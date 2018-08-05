海外消費刷陽信曜晶卡 2.5％回饋無上限

海外消費刷陽信曜晶卡 2.5%回饋無上限。圖片提供陽信銀行

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中國時報
報導鄧盛宇

今年12/31前，刷「陽信銀行曜晶卡」海外消費享超高現金回饋，不分國別飆升至2.5％，國外網站亦同享優惠，讓旅遊、購物不再綁手綁腳，次月有新增刷卡消費即折抵帳單，回饋無上限。

另外陽信銀行帶頭抗漲，幫卡友省生活費用，推出消費滿額享交通、美食、民生好禮三選一，更能為自己的荷包把關。自7/16至9/15止刷陽信卡達指定活動門檻，至陽信官網活動頁登錄即可享好禮三選一。交通類於全台加油站不限金額消費，享每筆5％刷卡金回饋，最高回饋300元，活動登錄分為7/16至8/15及8/16至9/15，每波限量350名。

至於9月底前完成登錄，美食類累積一般消費金額滿5萬5000元，即可兌換「陶板屋美食餐券」1張，限量150名；而民生類部分則是累積一般消費金額滿8萬8000元，就能抱回「五月花衛生紙72包裝1箱」，大大省下生活支出，限量登錄200名。

為迎接暑假旅遊旺季，陽信銀行與東南、五福、可樂、易飛網、愛旅遊、喜鴻、PAYEASY、惠康假期等旅行社業者合作，12/31前陽信卡友購買旅遊商品、機票及特定促銷商品，並於當月登錄完成且消費滿額，即可享最高1200元之刷卡金回饋。

此外還有分期0利率刷卡金加碼活動，單筆刷滿2萬元（含）以上，且辦理分期3期或6期者，加碼再回饋刷卡金100元。

(中國時報)

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