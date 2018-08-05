台灣人壽龍e賠 理賠金30分鐘入帳

2018年08月05日 04:10 中國時報 報導楊閔惠

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）於7月31日推出獲得新型專利的「龍e賠一拍就匯」立即入帳理賠服務，保戶只要加入網路會員使用「龍e賠一拍就匯」申請理賠，即可在理賠審核完成時，同步獲得理賠金，從線上開始申請到理賠金入帳，平均只要30分鐘，不用出門，就能體驗快速有效率的理賠貼心服務，尤其對緊急需要使用保險理賠金的保戶更是便利。

台灣人壽表示，以往保險業儘管能做到快速審核，但在給付理賠金時仍需配合銀行作業，要到隔日才能以批次方式進行匯款。本次台灣人壽結合中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）「eACH即時匯款」機制，理賠審核完成時，同步就把理賠金匯入被保險人帳戶，真正做到零時差的即時付款。

另為了簡化理賠申請的程序，台灣人壽也開發了線上直覺式、導引式的理賠申請機制，保戶只要登入網路會員到保戶天地的「龍e賠」專區按下「我要申請」，系統自動帶入被保險人的基本資料，並自動導引保戶填寫必要欄位，最後僅要再上傳龍e賠專用同意書（僅第一次申請時應備）及診斷證明書等應備文件影像，再將正本文件交給業務人員，即可輕鬆完成理賠申請，省略須事前閱讀密密麻麻的理賠申請規定。

為方便保戶取得龍e賠專用同意書，台灣人壽除了在官方網站提供下載外，亦提供保戶可於全國7-11 ibon免費列印服務。此外，資料傳輸上採用更安全的E2EE（End-to-end encryption）加密機制，確保資料安全不洩漏。台灣人壽保戶只要符合免調查、日額型險種、持有19家參加「eACH即時匯款」機制特定銀行之任一帳戶，並同時將申請正本文件交由業務人員等給付條件，即可體驗「龍e賠一拍就匯」簡易申請、快速入帳的線上理賠服務。

(中國時報)