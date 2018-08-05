全台最美 淡水漁人舞台音樂季登場

2018年08月05日 04:10 中國時報 報導謝曼婷

為長期提供原創音樂工作者表演舞台，同時提供民眾更多接觸多元音樂的管道，以淡水夕照和壯闊觀音山為背景，打造號稱全台最美的戶外表演舞台─淡水漁人舞台，經過兩年耕耘，累積不少忠實聽眾。今夏自6/23到8/26（8/18～19除外），每周六、日晚間6點半到8點半，在漁人碼頭熱力開唱，邀請民眾於炎炎夏日前往淡水漁人舞台聽音樂看夕陽！

今年活動的主題為「WE LOVE MUSIC」，傳達多元音樂、百花齊放的概念，匯集超過14種以上不同的音樂曲風，集結36組風格各具的獨立樂團及樂手擔綱演出，以滿足不同樂迷的喜好與期待。7月分每個周末的演出，吸引了不少樂迷到現場隨著音樂盡情搖擺，8月分的表演陣容實力也相當堅強，8月分周末首場，將由資深的搖滾創作樂團「Nokey Band」與獲得本屆金曲獎「最佳新人」與「最佳台語專輯」雙料獎項的「茄子蛋」揭開序幕，現場將帶給樂迷最原汁原味的原創歌曲，也邀請聽眾一同嗨翻淡水漁人舞台。

想要體驗金屬樂迷衝撞的民眾，千萬別錯過8月11日的招牌「重金屬之夜」！此外，擁有獨特民謠搖滾魅力的「五五身」、人氣樂團「BOXING」與曾獲得貢寮國際海洋音樂祭第一屆海洋獨立音樂大賞-海洋大賞的「88顆芭樂籽」等都將現身8月的淡水漁人舞台，演出陣容堅強且多元，勢必將帶給聽眾一個棒的音樂饗宴。

除了精彩的音樂演出，今年更特別以漁村曬魚情景意象結合漁人舞台專屬漁型Logo融入藝術燈飾，營造夏夜獨一無二的聽音氛圍。同時周邊還有令人食指大動的原住民烤肉與美食，手作職人精神的文創市集等，同時更與知名精釀啤酒商「啤酒頭」共同合作推出漁人舞台專屬限定款精釀啤酒，以柳丁汁為基底，口感清爽帶點大人感的微苦，非常適合在炎炎夏夜邊聽音樂邊暢飲！

想要前往淡水漁人舞台的朋友，除了自行開車前往，建議多使用大眾運輸工具，搭乘捷運淡水線至淡水捷運站，轉乘指南客運紅26、836（假日）公車即可抵達淡水漁人碼頭；或者搭乘海上渡輪，由淡水碼頭或左岸八里（平日20～30分／班、假日10～15分／班）前往。如果還是不知該怎麼走？沒關係，到了現場跟著腳下的鰆魚指標或是跟著人潮走就對了。（新北市政府觀光旅遊局廣告）

(中國時報)