關渡宮藝術營 大師授絕活

2018年08月05日 04:10 中國時報 報導王怡文

關渡宮黃正雄（右一）常務董事代表致贈獎學金。（周長泰攝）

楊小寧老師（右一）向同學說明水墨技巧。（周長泰攝）

中國時報及關渡宮今年暑假在協辦單位台北市百齡高中舉辦三梯次的「關渡宮藝術教育工程」大師系列，不僅邀請大學教授親臨指導繪畫技巧，更於營隊最後一天邀請國際大師與學生共同創作，這樣難得的學習經驗讓參與的學生覺得受益良多，每年都想報名。

寒暑假爸媽最頭痛，要怎麼給孩子一個有意義又快樂學習的暑假！今年的「關渡宮藝術教育工程」大師系列邁入第三屆的活動，深受小小畫家的歡迎，場場爆滿。主辦單位關渡宮董事長陳玉坤在這次的活動中，看到學生們的熱情參與，特別分享自己的小時候經驗，「我自己從小就是在關渡宮長大，這些廟宇文化一直都在我身邊我特別深有感觸，這樣的文化是身為一個台灣人所不能忘記的。所以我一直都覺得學生可以將深扎在自己心中的文化，運用繪畫的方式表現，是一件很棒的事情！」陳玉坤的一席話，讓參加夏令營的學生在接下來取景的過程中，更能表現出文化的特色以及對本土深切的感觸。

挖掘深扎心中的美感

本次營隊雖只有4天，但師資部分是由大學教授來指導學生繪畫油畫與水彩技巧，最受學生歡迎的是每梯次的最後一天下午還會安排「與大師共同創作」時間，讓學生不僅在專業指導的授課下學習，更能與大師級畫家一同探討創作的觀點，在互動中吸取經驗。

關渡宮常務董事黃正雄在學生參訪解說關渡宮的歷史文化時表示，關渡宮地理位置緊鄰三河匯流處，廟宇建築也古色古香，營隊期間讓同學實地走訪、自由發揮，不再只是將所見景色畫下來，也是讓畫作能展現出本土文化的情感，營隊期間同學的作品都會展示在廟宇內，讓大家參拜關渡宮時也能透過畫作探訪更多不同的面貌。

延續去年的風格第一梯次是以油畫為主，授課老師是台藝大老師許敏雄，傳授學生繪畫的技巧以及取景的方式，再由國際抽象畫大師陳正雄到場與學生一起互動、創作。北市百齡高中國中部學生郭弈妡說，雖然自己就讀美術班，但較少接觸油畫，所以這次特別參加營隊，教授講解如何疊色，以及凸顯畫中的重點，讓她對油畫又有更深一層的了解，在實際練習時教授也給予建議讓她學習得很多。此外，陳正雄大師告訴參加學生，要用「快樂的畫法」，才能讓作品感覺更為活潑，也體現出大師對於創作的初衷，更讓學生懂得作畫是不具壓力，更要以快樂的方向前進。

與大師共同創作深受歡迎

第二梯次水彩畫的指導教授為台北市立大學視覺藝術學系林子龍教授，在這次的活動看到學生熱情的參與，他特別有感觸的說：「這個夏令營活動已經進入第3年，看到關渡宮跟中國時報持續投入這種藝術札根活動，高度展現出對於本土文化的熱誠，相信歷年來參加學生都能感受到這股能量，所以參加此營隊不只是教學繪畫技巧，更是培養他們能持續為這個社會盡一份力量。」

而在大師創作部分特別邀請到師承中國國畫導師、新漢畫開創者王闊海的楊小寧大師。畢業於清華美術學院的國家一級美術師楊小寧，兩岸藝術界人士皆知她以寫意花鳥及新漢畫聞名畫壇。此次邀請她與學生們一同創作，教導學生以細心觀察的方式表現來表現水彩畫，從中作出令人有感觸的水彩畫，讓學生受益良多！

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(中國時報)