高一新鮮人 讀書密技

2018年08月05日 04:10 中國時報 報導周長泰

107年高中免試升學於日前放榜，大部分的國三畢業生有了一個新的身分「高一新鮮人」。帶著這熱騰騰的新身分，高一新鮮人們該如何迎向未來三年的高中生活？在各科學習上又該如何準備？

優勝學習的莫妮卡老師建議，高一新鮮人在高中階段，培養獨立自主的學習習慣很重要！高中與國中最大的學習差異就是「自主學習」，高中老師不像國中老師盯得那麼緊，想要考上理想大學的同學，必定得調整自己的學習習慣，而且要能自行安排個人的學習進度。上課專心聽講、勤作筆記，遇到困難或疑惑一定要勇於發問，不要把問題帶回家。

理解題目是致勝關鍵

優勝學習的莫妮卡老師提醒高一新鮮人，在整理筆記的過程中，一定要將相關的重點串聯起來，善用顏色、符號來標記，在複習時，就能根據不同的分類連結，做系統性的學習。 另外，這幾年學測試題愈趨活潑，跨領域、跨古今，而且題目的敘述普遍加長許多，因此未來學測致勝的關鍵會是在對題目的閱讀理解上。優勝學習的莫妮卡老師建議同學在各科學習上都該有不同的學習對策。在國文科方面，要多閱讀課外讀物，不同類型、不同領域，不管是報章雜誌，甚至是漫畫小說，都可以是培養國文閱讀能力的題材。

英文科則可從英文雜誌中去多方涉獵文法、單字與句型，面對英文閱讀測驗，先看題目在問什麼，再回頭去讀文章，找出對應的關鍵字，會比較省時。在數學科，則是要多做題目加強題感，數學不是用看的，而是理解與練習，更重要的是了解公式怎麼來、怎麼用。在社會科來說，筆記的整理就相當重要，利用圖形、表格、心智圖，將相關連性、前因後果、時間序做統整，將有助於理解與連結。而自然科與數學科相似，理解很重要，公式、原理、應用，缺一不可。

訂正考卷找出錯誤原因

莫妮卡老師提醒同學，不要放過任何一張考卷，考卷不是只訂正錯的部分，更重要的是要理解為何錯？不確定的選項或是用猜的選項一定要標記，等到訂正考卷時一併檢討，如此才能真正理解。順利調整自己的學習心態，一定要有非上不可的企圖心，而這企圖心可以克服學習上的難題，就算是不喜歡的科目也能勇於挑戰，希望三年後同學都能成為理想大學的大一新鮮人。

(中國時報)