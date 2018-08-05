2018年08月05日 04:10 中國時報 撰文林崎老師（高中物理及國中理化名師）

每年暑假對於甫升上九年級的準考生來說，各科除了規劃七、八年級課程的複習之外，九年級的課程也同時展開。種種「新仇舊恨」常常讓同學手忙腳亂，壓力倍增！理化也不例外。比較特殊的是，國中理化在八、九年級四個學期中， 全部18個單元在八年級上、下學期已經學完了12個單元，也囊括了九成以上的國中化學範圍；而九年級的物理課程，更是讓很多同學漸漸失去學習成就感，進而讓理化在考前變成「棄保效應」中被犧牲的科目！

挑一套適當的複習教材

林崎老師建議同學們可以先挑一套適當的複習教材（如果學校有訂或是有參加校外的補習，就以現有的複習教材為主，不要買一堆教材東寫一些、西做一點，複習地零零落落），再以過去八年級六次段考的成績，以及針對課程內容的熟悉度，幫自己分析，打一個分數，判斷曾學過的12個單元之內容熟悉度，評估重建所需要的時間長短，並且加以記錄來確定日後每一次複習所需要花費的時間。九年級的物理課程較具有連貫性，雖然只有6章，但課程的難度比起八下的化學是有過之而無不及！複習與進度的協調與平衡就格外地重要。

物理、化學、生物及地科有些觀念是有連結性的，讀熟小範圍內容，在準備會考自然科時，可以藉由複習教材來協助統整分析，更進一步地精熟並且比較跨章節的考點。比如說：各種函數圖型代表的意義為何？化學計量在酸鹼鹽、氧化還原及有機化學中的計算，觀念的連貫性及反應方程式的歸納統整就顯得格外地重要；何謂小蘇打？蘇打及大蘇打？光合作用及呼吸作用、吸熱反應及放熱反應、氧化還原反應彼此之間的相關性；物體所受合力為零時的特色？合力不為零時又如何造成運動狀態的改變？合力做功造成那些能量的變化呢？

「老狗玩不了新把戲」！升高中的考試在台灣行之有年，因此每年試題的觀念一定是重複再重複，創新的考題只是用新鮮的包裝方式將固定的考點加以綴飾呈現。因此，洞悉並且熟練歷屆考題，必定是金榜題名的不二法門。準備考試的過程根本是一門人生哲學的縮影，一定先求有，再求好！所以，當觀念熟悉度夠高時，平時務必要求自己讀題、審題及答題的速率！

訂定決勝的作戰計畫

準備大範圍的考試，必定是一場與時間競爭的激烈戰役。「時間的有效掌握」必定是戰勝會考的最大因素！考生一定要根據學校排定之聯合排名的模擬會考範圍及日期，做出遠程、中程及近程的讀書計畫。遠程計畫可以先訂出每次模擬考前課程複習的次數，及每一個複習的周期；中程計畫可以根據每一個複習周期，訂出每個月或每一周的複習範圍及時間長短；近程計畫則是安排這一周內或是每日的複習及強化「九年級課程進度」的熟悉度。但「計畫總趕不上變化」，訂立計畫表必須存有彈性及緩衝的空間，適時地去檢測並調整，也是相當地重要！不要太好高鶩遠，也不要患得患失，以穩健扎實的方式「累積」自己在會考自然科理化部分中的28題！

(中國時報)