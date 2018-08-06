2020年總統大選 民調完勝 柯P果然台灣最大尾

2018年08月06日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

總統選情 藍綠白對決

藍綠惡鬥，讓人民無色覺醒!根據旺旺中時媒體集團最新民調，2020年總統大選，民進黨若由賴清德參選，支持度勝過蔡英文，國民黨則由朱立倫勝出，但台北市長柯文哲如挑戰大位，無論柯賴朱，或柯蔡朱三人對決，柯文哲的支持度與看好度都居冠，已然成為「台灣最大尾」。

支持、看好度都居冠

民進黨祕書長洪耀福今年初曾分析，柯P在無民進黨支持下，如果還能在台北市長選舉中勝出，將會成為「台灣最大尾」。年底選戰尚未分曉，但「最大尾」的柯P卻已逐漸成形。

深綠的新台灣國策智庫日前曾發布民調指出，2020總統大選時，民進黨若推出賴清德，國民黨則由朱立倫征戰，在賴朱柯三人競逐下，賴清德支持度勝過朱立倫和柯文哲，但本報委託艾普羅公司所做的最新民調結果正好相反。

根據本報民調，2020年總統選舉，在民進黨參選人方面，僅13.3％支持蔡英文出馬，遠低於賴清德的28.2％；國民黨參選人則由朱立倫以34.7％的支持度，領先馬英九的14.9％與吳敦義5.8％。

在蔡、朱、柯三人對陣下，蔡英文支持度為12.1％，朱立倫26.9％，柯文哲31.5％，柯P贏朱4.6個百分點，值得注意的是，蔡英文的支持度甚至連朱立倫的一半都不到。

高學歷、年輕人最挺

民進黨若改由賴揆上場，結果也相去不遠，賴朱柯三人競逐，賴清德獲15.4％民眾支持，朱立倫26.7％，柯文哲32％，柯P仍舊勝出，賴揆落居第三。

在看好度方面，蔡朱柯三人相比，蔡英文為16.6％、朱立倫25％、柯文哲31.3％；若由賴清德代表綠營，看好度為16.9％、朱立倫26.7％、柯文哲32.2％，柯P完勝藍綠檯面上的政治人物。

進一步交叉分析，柯P支持者以高學歷和年輕人居多。2020年無論是蔡朱柯或賴朱柯對決，49歲以下年齡層，柯P支持度都居冠，尤其是20至29歲的年輕族群，柯P支持度高達6成，50歲以上年齡層則以朱立倫的支持度較高。

綠營南部選票已鬆動

從政黨方面來看，柯文哲無論對藍綠還是中立選民都是「吸票機」，蔡朱柯三人對陣，柯P拿到的泛綠選票達40.4％，高過蔡英文的39.6％。若換賴清德出馬，賴獲43.9％泛綠支持，但柯P在泛綠中，也有33.5％支持。

以地區來看，朱立倫在北北基和宜花東金馬較具優勢，其餘地區都是柯P的天下。值得注意的是，若由蔡英文出馬，柯P不僅完勝全台，對戰朱立倫也是全軍覆沒，就連南台灣也變天，由賴揆出馬，僅在雲嘉南勝過朱立倫，顯然綠營在南部的選票已經鬆動。

(中國時報)