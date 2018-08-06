陸供水每度9.86元金門盼降價

2018年08月06日 04:11 中國時報 特約記者李宗衡、林勁傑/晉江─台北報導

金門自大陸晉江引水工程昨正式通水。若真正自泉州引水1度成本約45.5元台幣，但按2015年簽訂的引水協議供給金門的水費5年內每度9.86元，比台灣自來水費1度平均約11元還便宜。不過，金門縣議長洪麗萍昨赴泉州參加陸方通水典禮時，仍藉機向大陸國台辦主任劉結一喊話，表明希望水費再打折扣。

水價每5年做調整

為解決金門水資源問題，金門縣府也曾評估過從高雄送水，但1度成本卻高達280元。行政院後於2014年核定「金門自大陸引水工程計畫」規畫，在2015年與福建省政府簽約興建海底管線，將水從廈門引到金門，購水契約期限30年。

引水工程從2015年開工，2017年12月底完成，並於今年1月中旬辦理測試。

福建省水利廳長賴軍表示，金門的人均水資源佔有量僅為1000噸，遠低於國際公認的人均水資源警戒線，福建制定「優先供水、優質供水、優價供水、依法供水」政策，向金門供水。大陸1度水僅賣台灣9.86元台幣，水價每5年依照匯率及雙方消費者物價指數等基礎做調整。

海底管道工程嚴峻

此外，全長27.62公里的引水管線，位於大陸的10公里路管全由陸方出資，加上加壓站等總工程經費3億8000萬人民幣（約19億台幣），全由大陸自行吸收；台灣負責的工程費用，則約13.5億元台幣。

負責工程執行的江蘇神龍海洋工程集團有限公司董事長倪福生則提到，供水工程一度遭遇非工程技術問題干擾，他表示，海底管道工程於2016年6月開工，當年9月底即已完成晉江側約8公里的鋪管施工。但是卻遭受船機、人員進入金門施工許可的辦理進度影響，海上鋪管自10月份被迫停工，直至隔年2017年7月，才得到台灣復工通知，開始組織挖泥船進場開挖。

(中國時報)