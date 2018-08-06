連接金廈 金嶝大橋早有規畫

2018年08月06日 04:11 中國時報 林永富 、 吳泓勳 ／台北-泉州報導 ／台北-泉州報導

金門縣長陳福海的「新三通」中的「通橋」，也是早就有規畫，就等兩岸政府決定。

前總統馬英九在2009年就曾對連接金門、廈門的「金嶝大橋」興建案，表示強烈關切，但後來因為諸多因素，而遲遲沒有付諸實行。倘若金嶝大橋建成，屆時通車行程僅半小時，較小三通節省一半時間。

「金嶝大橋」是指連接金門島與廈門大嶝島的跨海橋梁，將是首座直接連結台灣與大陸的交通工程。根據金門縣政府的初步規畫，金嶝大橋有三案，第一個是直接從金門五龍山通往廈門的蓮河地區，大橋全長11.4公里；第二個方案則是通往廈門的大嶝島，全長約8.6公里；第三個方案則是串聯3島，通過大陸角嶼、小嶝島再到大嶝島，全長約10.3公里。

金廈雙方面都傾向以路線三為主，金門也希望兩岸能共同合作，由大陸方面負責興建大嶝到小嶝的路線，金門負責興建金門到小嶝島的橋梁。

2004年大陸國家海洋局第三海洋研究所研究員陳峰分析，從建設角度來說，金嶝大橋比金廈和平大橋難度更大，因主跨金門北東水道，其水動力條件強勁、海域風浪較大、海床穩定性較差。但該方案能將廈門東北部的大嶝、小嶝、角嶼3個孤島連接起來，有利於帶動海島經濟發展，並可解決海島交通不便的難題，具有更高的社會和經濟效益。

當時廈門大學台灣研究所教授段小梅認為，大陸各方面能力看，均不難完成跨海大橋工程，根據未來產生的經濟效益分析，物流鏈的連接將成為金嶝大橋大優勢。大橋建成後，台灣與大陸之間斷裂的物流鏈將被補齊。

對於金門縣提及兩岸通電、通橋，陸委會昨表示，此事涉及兩岸協調溝通，非地方自治事項，應衡量及審慎評估。

(中國時報)