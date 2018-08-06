金閩通電 陸列「十一五」目標

2018年08月06日 04:11 中國時報 林永富 ／台北報導 ／台北報導

金門縣長陳福海提「新三通」，就等中央政府放行。大陸方面通電計畫早在2006年廈門就列入「十一五」建設總體目標之中。2015年時金門立委楊應雄曾盼修改《離島建設條例》，希望增加「若離島用電不足，可酌情向大陸買電」等相關條文。楊應雄說，向大陸買電，技術上並不是問題，主要就是政治和法律障礙。

2013年5月外界討論過金門向大陸購電問題，當時台電認為成本過高不可行。但楊應雄說，如果從福建接電纜過來，距離比台灣本島更近、更方便，「水都可以引過來，電當然也可以」。不過2016年民進黨執政後，楊應雄未再擔任立委，後續未再討論。

金門與大陸福建僅有一水之隔，若能就近併接大陸電網，將使金門脫離孤立供電系統狀況，其建置成本低，經濟效益佳，同時可解決台電外島發電成本過高問題，並有效提高金門地區供電品質及可靠性。

金門島與廈門市最近距離約8公里，而小金門與廈門島距離約5公里；若由廈門跨海向金門供電，主要需考量其輸電線路引接時的海底電纜配設路徑，以降低其受海流、航道、施工期的影響，亦可提高未來海底電纜運轉的可靠度。

2017年金門縣政府受邀參加第九屆海峽論壇「海峽科技專家論壇能源研討會」；在會中，由金門縣政府參議翁自保等人赴廈門發表「金門與大陸併接電網之工程可行性初探」議題，他強調說，若能併接電網、共營機場，進一步進行次區域合作，形成廈漳泉金生活圈。

大陸方面早在2006年，向金門供電工程就列入廈門電網「十一五」建設總體目標之中。按規畫，廈門電網向金門供電的送電規模為10萬～20萬千瓦，電纜長度約10公里，投資人民幣4億至6億元。

(中國時報)