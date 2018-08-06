劉結一痛批 某些人無理取鬧

大陸國台辦主任劉結一（中）昨在泉州晉江通水儀式上表示，「兩岸好，台灣才會好」，台灣「某些人」出於陰暗政治目的，對通水橫加阻擾、無理取鬧，必將自食其果。（中新社）

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中國時報
／金門泉州報導

金門自大陸引水工程昨日兩岸各自舉辦儀式。金門縣長陳福海5日在金門表示，通水後，未來還將推動通電和通橋的「新三通」，盼兩岸領導人以人民為依歸，「多一點民生，少一點政治」；大陸國台辦主任劉結一在泉州表示，「兩岸好，台灣才會好」，台灣「某些人」出於陰暗政治目的，無理取鬧，必將自食其果。不過，陸委會則譴責，北京當局藉機政治操作。

昨日按雙邊規畫，我方在金門舉行通水見證儀式，陸方典禮在水源地的晉江市龍湖水庫旁舉辦，由福建省省委書記于偉國、劉結一、福建省省長唐登傑、金門縣議長洪麗萍等人出席。

陳福海致詞時稱，正式通水之後，將進一步推動通電、通橋，這是金門成為兩岸和平先行先試示範區的先決條件之一，將為兩岸和平持續奮鬥。希望兩岸領導人以人民為依歸，「多一點民生，少一點政治」。

「兩岸關係好，台灣百姓才會好」，劉結一表示，台灣「某些人」出於陰暗政治目的，竟對老百姓提早解決吃水、用水問題橫加阻撓、無理取鬧，這種背離民心、民意行為必然會自食其果。

對陳福海「新三通」主張，劉結一稱，不只應該新三通，「應該全面的通起來」。

唐登杰表示，福建向金門供水工程實現通水，展現福建省委、省政府對金門人民深情厚誼，承載著兩岸人民對和平統一的企盼、對美好生活共同追求。今後將讓金門百姓共享福建的安全水、生態水、優質水、清潔水。

不過，陸委會昨表明，金門縣政府舉辦兩岸通水見證儀式，順利完成通水，再次表達祝福，但對於北京當局藉機以民生議題進行政治操作，意圖將兩岸當前困局歸責於我方，予以嚴厲譴責。

(中國時報)

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