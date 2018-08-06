翁明志護航中央 鄉親譙講幹話

福建省政府祕書長翁明志昨在金門通水儀式上強調中央支持兩岸通水，不過當地鄉親不只不領情，還要他別再講「幹話」。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

大陸通水金門，陸委會以大陸打壓東亞青運為由，要求金門縣府暫緩舉辦通水典禮，引起各方激烈反彈。民進黨籍福建省政府祕書長翁明志澄清其中有「誤解」，強調中央近年來已在金門投入用水經費數10億元，但鄉親根本不領情，要他別再講「幹話」。

金門籍翁明志在昨天引水儀式中表示，兩岸通水本來是一件「好事」，期待舉辦盛大的通水典禮，好好熱鬧一下，只因大陸在國際社會打壓我方的干擾因素，而未能讓兩岸官員共聚一堂「把酒言歡」。

翁明志希望鄉親體諒國家的處境，並指此事被「誤解」為中央反對通水，他身為執政黨的一份子，有責任出面特別澄清一下。

正當他大談民進黨不但不反對通水，還大力支持通水，並強調大陸通水只是多元開發水資源的一環，中央也加碼補助其它地方建設，近年光是金沙溪、高坑溪的水源開發就規畫投資22億元，大大小小總經費也有40億元，台下就湧現鼓噪聲，縣議員蔡春生等人高喊：「講三小」、「政令宣導嗎？」前金沙鎮長黃奕焮更要縣工策會總幹事王中聖「把他拉下來，別讓他畫虎爛。」讓縣府官員面面相覷。

但翁明志仍繼續開講，並向對岸「喊話」，懇請陸方正視中華民國存在的事實，同時也肯定金門縣長陳福海和中央都能發揮智慧，化爭議於無形；結果讓台下的人更火大，出現「講幹話」和三字經等叫罵聲，引來觀禮席一陣騷動。

(中國時報)

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