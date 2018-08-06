翁明志護航中央 鄉親譙講幹話

2018年08月06日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

大陸通水金門，陸委會以大陸打壓東亞青運為由，要求金門縣府暫緩舉辦通水典禮，引起各方激烈反彈。民進黨籍福建省政府祕書長翁明志澄清其中有「誤解」，強調中央近年來已在金門投入用水經費數10億元，但鄉親根本不領情，要他別再講「幹話」。

金門籍翁明志在昨天引水儀式中表示，兩岸通水本來是一件「好事」，期待舉辦盛大的通水典禮，好好熱鬧一下，只因大陸在國際社會打壓我方的干擾因素，而未能讓兩岸官員共聚一堂「把酒言歡」。

翁明志希望鄉親體諒國家的處境，並指此事被「誤解」為中央反對通水，他身為執政黨的一份子，有責任出面特別澄清一下。

正當他大談民進黨不但不反對通水，還大力支持通水，並強調大陸通水只是多元開發水資源的一環，中央也加碼補助其它地方建設，近年光是金沙溪、高坑溪的水源開發就規畫投資22億元，大大小小總經費也有40億元，台下就湧現鼓噪聲，縣議員蔡春生等人高喊：「講三小」、「政令宣導嗎？」前金沙鎮長黃奕焮更要縣工策會總幹事王中聖「把他拉下來，別讓他畫虎爛。」讓縣府官員面面相覷。

但翁明志仍繼續開講，並向對岸「喊話」，懇請陸方正視中華民國存在的事實，同時也肯定金門縣長陳福海和中央都能發揮智慧，化爭議於無形；結果讓台下的人更火大，出現「講幹話」和三字經等叫罵聲，引來觀禮席一陣騷動。

(中國時報)