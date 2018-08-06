新聞分析－柯P三大缺失 擔當大位欠格局

2018年08月06日 04:11 中國時報 周毓翔

台北市長柯文哲堪稱是當前人氣最高的政治明星，挑戰2020年總統大位，在高民調烘托下，看似水到渠成，但柯文哲有三大缺失，除了嘴上功夫了得、常說錯話外，治理台北市拿不出具體成績，連領導統御能力都備受質疑，北市府在4年內走掉的局處長就可以組兩支足球隊互踢，連當初負責世大運的幕後英雄蘇麗瓊也鬧翻離開，柯文哲是否具備國家領導人的能力與格局？現階段是明顯不足。

非藍非綠 高人氣其來有自

柯文哲之所以有高人氣，其實是建立在藍綠惡鬥之下，因為意識型態的對立，導致施政空轉，令人民感到痛苦，而柯文哲非藍非綠的背景，加上犀利發言，給予民眾有了另一種選擇。

但是柯文哲有三大明顯缺點，第一，說話不知輕重，有失高度與格局。最近的例子，是以「學姊」黃瀞瑩陪吃飯，回報粉絲，被批不尊重女性。2015年，英國交通部長克拉瑪來訪，致贈一只上議院懷錶，柯文哲卻說「不然拿去破銅爛鐵賣一些錢」，這番失言，引發英國媒體關注。未來，若柯當上元首，他管得往自己的嘴巴嗎?

治理北市 拿不出具體成績

第二，就首都治理而言，對照他3年多前的政見，其實跳票居多，國民黨台北市長參選人丁守中就炮轟柯文哲只會作秀，不會做事。

丁守中質疑，台北市每年1700億預算，只完成北門、忠孝橋、智慧型LED路燈和公車站牌、世大運場館、都市綠化、生態復育等等硬體建設；但最重要的大巨蛋、都市更新、社會住宅、內湖交通改善，都沒有達成當初的政見目標。台大教授李錫錕直批，「柯文哲聲稱的要改變，結果只是變得搞笑，一點都沒有進步。」

為什麼台北市在柯文哲主政下，並沒有明顯進步？因為他的核心價值不明，他善於看大數據分析做事，順著風向走，卻沒有自己的理念堅持，比如他主張兩岸一家親，後來又因此道歉。

眾叛親離 沒有明確價值觀

再者，為了迎合年輕人，政見也以年輕人為重，例如他批 評別的縣市加發重陽敬老金，是為了選票；丁守中就此指出，柯文哲這麼說「為了鞏固年輕族群的支持，刻意製造世代之間的對立，這是一件很不道德的事情。」

第三，柯文哲執政3年多，北市府就走了24個局處長，雖然有輪調或借調期滿歸建，但亦多有不滿柯而離開，顯見其領導統御能力不足，才會演變成眾叛親離。北市府都搞不定，未來能帶領五院嗎？

柯文哲沒有政黨顏色的問題，但若身為元首，沒有明確的價值理念，反而追逐風向而行，台灣恐怕會被帶入更民粹的社會，成了真正的民粹治國，豈能令人安心?

藍綠惡鬥下，才造就了柯文哲的出現，然而柯文哲真的是適任總統的人選嗎？激情之下，選民得深思，柯文哲若有承擔大位的志向，也應該認識自己的不足，及早做準備。

(中國時報)