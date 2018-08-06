北市支持度最低 愈往南愈高

2018年08月06日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲近來開始跨縣市會粉絲，屢被問及是否要選總統，根據旺旺中時媒體集團民調顯示，若柯P年底連任成功，有37.7％民眾支持柯文哲出馬競選2020總統，但同時亦有35.7％反對他選總統，愈往南支持度愈高，傳統綠營票倉對柯文哲有高度好感。

人民厭惡藍綠政黨互鬥，顯然有利柯文哲崛起。這份民調命題是「如果柯文哲年底連任市長，請問您支不支持他競選2020總統？」柯文哲仍取得37.7％的支持度，意謂這批支持者並不在乎他是否做完市長任期。至於不支持35.7％及不表態26.7％，也可能有潛在支持者，但對柯應否做滿市長任期仍存有疑慮。

從交叉分析顯示，北北基選民較反對柯文哲選完市長選總統，有43.2％不支持，支持者為34.8％。但是柯文哲在桃竹苗、雲嘉南及高屏澎則取得了較高的支持度，人氣跨越濁水溪，愈往南支持度愈高。雲嘉南有40.5％表支持，不支持為31.5％；高屏澎有43.3％表支持，不支持者為29.4％，顯示台北市民對柯若連任成功，中途出馬選總統，較持保留態度，但是愈往南，民眾對柯P的好感愈高。。

從年齡層交叉分析也明顯看出，柯文哲的高人氣來自年輕選民，20～29歲有高達67.5％支持他選總統，反對只有15.6％，30～49歲間的支持與反對意見相差不大，則都在誤差範圍內，有趣的是，年長者明顯不支持柯文哲，50～59歲有47.8％反對，25％表支持；60歲以上則有35.2％反對參選，只有20.7％支持。

本次民調委託艾普羅民調公司進行，訪問日期為8月4日，有效樣本1015人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3.1個百分點。

(中國時報)