粉絲力拱選總統 柯「不要害我」

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲4日到台南舉辦簽書會，現場人氣爆棚，支持者力拱他參選總統；5日他回到台北舉辦「KP Ladies感恩見面會」，又有民眾高舉「會做事應該當總統」標牌，聲勢銳不可擋。柯文哲昨受訪時雖稱「以後再說」，但也重申自己從來沒說過要選2020，他還忍不住向支持者喊話：「不要害我！」

柯文哲南下簽書，吸引大批柯粉漏夜排隊，600張號碼牌秒殺，更有台南以外民眾大老遠現身力挺，印證柯走出台北，人氣「不減反增」，8月中他還會到台中辦簽書會。由於柯全台跑透透，被外界視為在替2020選總統鋪路，也有北市議員質疑柯是在製造話題，規避市政議題的監督。

柯文哲昨受訪時重申，1年多前就有人問他要不要選總統，但他從沒說過要選2020，不知道問題是哪冒出來的；面對台南民眾稱「希望有機會投給你」，柯僅淡然說，「以後再講吧。」

媒體昨問民進黨台北市長參選人姚文智如何看待柯的高人氣？姚首先說「恭喜他」，但話鋒一轉，則直酸他很少看到柯對城市的熱情，反而看到柯文哲努力營造權力操作路線，甚至熱衷架構政治路線、操作權力位置，直言「不要被一時簽書假象迷惑」，長期觀察就知道，柯背後權力運作有一條越來越清楚的軸線。

對於議員質疑全台簽書是選戰操作，柯文哲強調，他很平常心，無論選舉是否到來都照樣過日子，其實當初跟出版社簽約時，沒注意到要辦4場簽書會，既然書商要宣傳打書，約好就去一下。

除了在南部受到熱烈擁戴，柯文哲競選團隊為搶攻婦女選票，昨以「KP Ladies」為號召，在台北內湖舉辦感恩見面會，原定開放60名，最終吸引近80名婦女參加，絲毫不受近日「要幕僚陪吃飯」、「物化女性」爭議影響。

設計師吳雅慈當場贈送白色洋裝給柯，要他轉送太太陳佩琪，象徵「白色的力量、政治界的清流」；曾揚言「被開除黨籍也沒關係」的民進黨籍南港西新里長邱碧珠也出席力挺，表明要支持不分黨派、會做事的市長。現場也有民眾高舉手牌，寫上「會做事應該當總統」標語，讓柯文哲看了直呼，「別害我，以後再說！」

(中國時報)