新聞透視－無能治天下 只能拱手讓天下

2018年08月06日 04:11 中國時報 崔慈悌

2016年總統選舉，民進黨以猛烈的攻擊戰術，打得國民黨毫無招架之力，此次旺旺中時民調，無論是小英還是賴揆，民眾的不滿意度皆高，顯示民進黨執政兩年多來的表現未受肯定，有能力打天下，卻無治天下的能力。

蔡英文當年痛批馬政府執政「無能」，從中央到地方選舉，打得國民黨落花流水。但根據旺旺中時的最新民調，對蔡英文總統兩年多來的施政表現，有高達66.7％民眾不滿意，認為滿意的只有21.2％，連4分之1都不到。

就連民進黨內人氣最高的賴清德，施政表現也只有32.7％表示滿意，高達50.4％都不滿意，遠高於滿意32.7％。

蔡英文上任後，民調一路下滑，民進黨原本寄望賴揆能拉抬執政團隊的聲勢，不料「英賴共治」不僅未助長綠營支持度，反而拖累了賴清德的人氣。

從此次民調來看，支持賴揆代表民進黨參選2020年總統選舉的民眾有28.2％，比蔡英文的13.3％高出近一倍，顯示賴揆在民進黨內的聲勢確實凌駕蔡英文，即使賴揆已表明2020年支持蔡英文連任，但若民進黨年底的戰績不佳，蔡英文在黨內勢必不斷被挑戰。

但無論是由蔡英文還是賴清德出馬，不僅會輸給「全台最大尾」的柯P，就連曾是手下敗將的朱立倫都不如，眼見台灣的未來愈來愈看不到希望，民眾已將執政不力的怨氣，從蔡英文進一步轉嫁到賴揆身上。

過去在野的民進黨能夠「怪藍、怪馬、怪阿共」，現在完全執政，已無再牽拖的理由；民進黨執政2年最具代表的成績都在以政治改革之名，行清算鬥爭之實，最大目的在徹底剷除國民黨勢力，以永保民進黨執政根基，但民進黨算計太多，反而令民眾厭惡，給予柯P趁勢崛起的機會。

距離2020年只剩不到兩年，年底9合1大選是民進黨的期中考，更是蔡英文與賴清德2020年的模擬考，若仍舊無法端出讓民眾滿意的施政績效，一個只會「打天下」而無法「治天下」的政黨，最終只能拱手讓出天下，再被打回在野。

(中國時報)