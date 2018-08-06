神隱「無」主席 朱立倫藍營新共主

2018年08月06日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

依據中時旺旺媒體集團最新民調，對於2020年大選，國民黨最具人望的參選人是新北市長朱立倫，支持度為34.7％，遠超過吳敦義5.8％、馬英九14.9％，朱立倫已成藍營新共主，比民進黨賴清德更有一拚柯文哲的機會。值得注意的是，無論是朱蔡柯，或是朱賴柯等3人在2020年對決，朱立倫與柯文哲的差距約在4～6個百分點之內，比起賴清德、蔡英文，更具有與柯文哲爭高下的實力。

在泛藍支持者中，吳敦義的支持度僅剩個位數，而朱立倫則高達49％，究其所以，與吳敦義時常「神穩」有關。吳敦義去年參選主席主打「綠懼人」，號稱民進黨最怕的人，然而歷經年金改革、前瞻預算、一例一休、空汙法，以至於民進黨各種以轉型正義為名，行清算國民黨之實的作為，也不見吳敦義做出有力反擊，甚至有些受社會矚目的事件，吳敦義也鮮少在第一時間站出來判執政黨。

尤其在新竹縣長參選人提名作業上，原本為了避免爭議，黨中央制訂了2018初選規定，一度讓基層拍手叫好，最後一關卻走回老路，硬是「喬」掉了民調領先的林為洲。

反觀曾經因為「換柱」被重挫的朱立倫，看似沈寂，但據了解，朱立倫定期都與立法院黨團成員聚餐，掌握政局脈動，也與立委一直保持良好關係。黨內盛傳，朱立倫與洪秀柱陣營時有來往，有可能冰釋前嫌。

前總統馬英九近期四處走訪受到民眾熱烈歡迎，也讓他人氣回歸，不過要他再選總統，機率恐怕微乎其微。竹縣提名爭議時，馬、朱、洪立場一致，與黨中央對著來，若三方將來有整合可能，勢必將威脅到吳敦義2020總統選舉之路，2018大選的成敗，關乎吳敦義還有沒有2020年的門票，也關乎朱立倫搶不搶得回這張門票，「兩個太陽」之爭將在選後更加熱烈。

(中國時報)