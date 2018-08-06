台積第3季營收損失近80億

2018年08月06日 04:11 中國時報 涂志豪 ／台北報導 ／台北報導

圖為晶圓廠生產線。（台積電提供）

晶圓代工龍頭台積電昨（5）日公布電腦病毒感染事件影響，預估第3季營收將減少約3％，毛利率因此減少1個百分點。以台積電預估第3季營收介於84.5～85.5億美元計算，將損失2.5～2.6億美元，折合新台幣76～79億元。

安裝操作失誤染毒

台積電同時強調，預計今天（8月6日）前所有受影響的機台將恢復正常，出貨延遲數量將於第4季補回，全年業績展望維持不變。

對於病毒感染原因，台積電表示，為新機台安裝軟體過程中操作失誤，因此病毒在新機台連接到公司內部電腦網路時發生擴散。所幸資料完整性和機密資訊皆未受到影響，台積電已採取措施彌補此一安全問題，同時將進一步加強資訊安全措施。

所有機台今可正常

台積電表示，8月3日傍晚受到電腦病毒感染，影響台灣廠區部分電腦系統及廠房機台，受病毒感染的程度因工廠而異，台積電已控制病毒感染範圍，同時找到解決方案。8月5日下午2點為止，約80％受影響機台已經恢復正常，台積電預計在8月6日前，所有受影響機台皆可恢復正常。

台積電表示，預估此次病毒感染事件，將導致晶圓出貨延遲以及成本增加，對第3季的營收影響約為3％，毛利率約1個百分點。台積電有信心將第3季晶圓出貨延遲數量於第4季補回，全年業績展望以美元計仍將維持7月19日法說會時預估的高個位數成長。

全年業績展望不變

台積電在法說會中預估第3季合併營收介於84.5～85.5億美元，毛利率將介於48～50％。此次病毒感染事件影響第3季營收約3％，亦即減少2.5～2.6億美元，代表第3季合併營收將下修為介於82～83億美元，毛利率修正為47～49％。但台積電對全年營收展望不變，美元營收仍將較去年成長7～9％。

台積電表示，多數客戶皆已收到相關事件的通知，也正與客戶緊密合作，溝通晶圓交貨時程，台積電將在未來幾天內與個別客戶溝通細部資訊。

(中國時報)