高薪白領 擬納入責任制

2018年08月06日 04:11 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

國發會代外國商會向勞動部提出申請，擬將薪資水準在公司前15％、具管理職勞工納入責任制，排除《勞基法》工時與例假日的限制。勞動部預計9日進行討論，屆時若通過，粗估全台有7萬名高薪白領勞工將受到影響。

當天除討論高薪白領納入責任制外，也將討論新創公司核心員工、專業人員納入責任制等議題。據了解，當天會議將討論三大類工作者是否適用《勞動基準法》第84條之一，也就是納入責任制勞工，包括：一、高薪白領，不分行業別，企業規模達30人以上，在該公司從業人員薪資中位數2倍以上或薪資水準前15％以上，且符合監督、管理人員；第二、新創核心人員，受僱於設立未滿8年的新創事業，從事具專門知識與技術工作，且持有公司1％或面值100萬元以上之股權者；第三，責任制專業人員，以專門知識或技術完成一定任務並負責其成敗的工作者。

勞動部整理包括美國、新加坡、日本等高薪勞工不適用「一般」《勞基法》的工時限制，例如美國針對管理職、營運職、專業職人員，且薪資高過一定額度者，都不適用《公平勞動基準法》最低工資與最高工時規範；新加坡的《僱用法》工時規定也排除月薪超過10萬台幣的體力勞工、月薪超過5.6萬元台幣的非體力勞工；日本則是針對年薪超過295萬元台幣的勞工，另訂有工時規定。

某上市科技副總經理直言，「我的薪水是公司前15％，是我過去很努力、願意付出，才拚到前15％，基本的工時、休假，也是我身為勞工的權益，不能因為我薪水高、責任重，就可以被要求放棄我的權益」。他不贊同以高薪作為納入責任制的依據。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆也認為，工時豁免應該符合三個條件，分別是工時自主性很高、實際工時是不可預期的、長工時不會造成自己和他人的生命安全威脅。他質疑，雖然在美國、新加坡對薪資超過一定額度者，都有最高工時豁免，但台灣真的適用嗎？

辛炳隆舉例，日本今年在勞動改革相關法案中，也同樣認為高度專業工作勞工不適用一般的勞基法工時、加班規定，但為了確保這類勞工健康，另外訂有工時和假日規範，「不是說他們領了高薪就完全豁免，而是另有規定」。

至於責任制專業人員是否有機會納入責任制，辛炳隆坦言，這是最不應該開放的，因為並沒有說清楚，該如何定義所謂的專業，「公車司機有專業、研發工程師也有專業」，難道他們因為有專業，就可以豁免工時規定嗎？

(中國時報)