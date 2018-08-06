台積電染毒 危機處理不及格

2018年08月06日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台積電3日傍晚遭電腦病毒入侵，震驚各界。前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸表示，這是一件影響台灣未來經濟發展的重大威脅，應該列為「國安級」重大事件，他更點名劉德音、魏哲家接手台積電後，第一個危機處理，不及格。

在資通訊相關產業工作36年，曾是世界三大電腦防毒軟體在台總代理的杜紫宸，對台積電生產機台中毒事件相當重視，昨在臉書有多篇發文，提醒各界應正視此事件。

杜紫宸表示，台積電一直是他最欽佩的台灣企業，但這次的危機處理態度令人失望，尤其事發36小時後，仍執意不開說明會，合理懷疑有大事化小、小事化無的意圖，也有失「最重視企業社會責任」獎牌得主風範。

杜紫宸表示，台積電是在「逃避」，但身為負責任的企業，應該做到兩件事：一是資訊充分揭露，或許剛好是假日，否則台積電若一直不說明白，股市如何反應？二是明確告知如何亡羊補牢，確保未來不再出錯。

杜紫宸在臉書上點名，台積電發言系統從昨天開始，不接財經記者電話，只溝通媒體高層，連記者會據說也取消，可見不是小事。迄今最完整的資訊，居然是來自微信，「對一個世界級公司而言，這真的是太扯了！」

杜紫宸指出，從未曾聽聞世界上有知名企業或先進製造系統，同時多地中毒。這種可能性只有三種：一、原廠機台帶進潛藏病毒；二、雲端核心控制系統中毒；三、犯罪集團有計劃大規模放毒，意圖勒索。

杜紫宸強調，不論是以上那種可能，此事關係國際社會及投資法人對台積電，甚至整個台灣產業的投資風險與信心，更嚴重的是，這將直接影響對台灣經濟脆弱性評等，「誰能保證，如何保證，此事不會再度發生？」

「愈知名、愈有規模公司，面對不願見到的事，愈應該選擇誠實以對，如此方能止謠止血。」杜紫宸建議台積電高層，一定要在第一時間說清楚、講明白，否則這火可能延燒到無法收拾，整個台灣經濟受到牽連。

(中國時報)