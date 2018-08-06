股價可能回檔 逢低買盤強勁

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中國時報
／台北報導

台積電3日晚間受電腦病毒感染，影響台灣廠區部分電腦系統與廠房機台，約8成受影響機台昨（5）日已恢復正常，預計今（6）日全數恢復正常。大陸國金證券研究董事總經理陸行之認為，依據目前狀況來看，影響雖有、但不會摧毀客戶信心，反而會讓台積電重新「上緊發條」。

外資分析師說，由於台積電資訊維安嚴密，工作人員通常無法攜帶任何個人電子產品進入產線，連手機也要使用台積電內部專用機，因此，這次因USB掀起波瀾，導致台積電部分系統與機台遭到電腦病毒感染，令市場大感意外；但正向來看，這也給了台積電重新審視安全性是否足夠周密的機會，並不是壞事。

尤其外傳受影響的竹科12廠，不僅肩負7奈米重任，也有其他尖端製程緊鑼密鼓研發當中，分析師說，台積電今日股價或許可能受到損失超乎預期，以及情緒性影響回檔，萬一股價下跌太過劇烈，國際資金反而會視為布局明年成長性的大好機會，逢低承接買盤力道將十分龐大。

根據台積電發布訊息指出，預估此次病毒感染事件將導致晶圓出貨延遲、成本增加，對第3季營收影響約為3％，毛利率影響約為1個百分點。

不只台積電有信心在第4季完全補回本季晶圓遞延出貨量，外資分析師也認為，台積電7奈米製程貢獻度越來越高，在7奈米的衝刺加持下，對全年高個位數成長預期不變，換言之，長期強大競爭力無虞的優勢可有效淡化短期影響。

(中國時報)

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