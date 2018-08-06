豁免工時 新創團隊雙手贊同

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中國時報
／台北報導

勞動部9日將討論持股超過1％的新創團隊核心成員排除工時規定、納入責任制，消息傳到新創圈，支持聲音大過反對；新創圈認為《勞基法》已不適合時代，因為新創團隊常在雲端共同工作，工時、工作場所都不受限制，期望勞動部未來能大修《勞基法》，給予新創團隊更多空間。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆指出，對新創企業來說，持股核心成員都是股東、也都是創業者，這確實和一般薪資受雇者不同，「這類工作者豁免工時規定，是有討論空間」。但他提醒，提案討論的1％的比例是否偏低，或是以技術入股的工作者，希望能好好討論門檻，以免被濫用。

投入新創圈3年的林小姐去年遭北市勞動局勞檢、開罰，她非常贊成持股的新創團隊核心成員排除現行工時規定。她說，夥伴持股比例約3％，「我持股比例全團隊最高，成為當然雇主、同事則是勞工，結果同事要適用勞基法、她則不用，但我們都是團隊持股成員，這樣公平嗎？」

林小姐指出，所有成員都是使用「雲端共筆」，不受工作場所、工作時間限制，「我可以下午2點上線工作，也可以半夜睡不著上線工作，為什麼團隊裡面，只有我可以自主管理工時，但其他夥伴不行？」她認為，對新創公司來說，準時完成專案比每天準時上班更為重要，這是現行法規無法涵蓋的。

熟識新創圈的立委蔣萬安也認為，《勞基法》是專門規範最低限度的保障，但面對新型態工作時，可以思考這些規定是不是適用至全新的工作樣態。他說，有愈來愈多民眾支持應針對新型態行業另訂專章，特別是新創公司因工作場域、工作時間、甚至員工型態異於傳統，政府應通盤檢討《勞基法》，才能真正貼近行業需求、又能兼顧勞工健康。

(中國時報)

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