綠樁腳咒誓 再投民進黨剁手

2018年08月06日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

蔡英文總統（前排左）和總統府祕書長陳菊（右）5日南下高雄，為民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）和黨內38位市議員參選人授旗輔選。（王錦河攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜5日爆料，最近私下拜會綠委，對方感嘆連樁腳也對當前政局失去信心，甚至發誓「這次再投民進黨，要把手剁掉！」民進黨高雄市長參選人陳其邁回批，「選舉搞得太肅殺不好」，選民自有一把尺，知道誰為高雄苦做，誰只會拚口水。

韓國瑜昨成立「韓多路志工團」，他在行前說明會上爆料，最近私下拜訪立院老同事、民進黨立委，對方私下透露，一大堆綠營樁腳不滿時政，更發誓「這次再投民進黨，要把手剁掉！」

對經濟無感 換人做看看

韓國瑜直問對方，「真有這麼激烈？」對方答，「就是這麼激烈！」畢竟人民在銀行存摺沒錢，實在過不下去了，必須換人做看看，這座城市沒有經濟功能，「我不是在唱衰，這是確實存在的（事實）。」

韓國瑜昨天繼續炮轟綠色執政的高雄市府團隊，30年前高雄一片光明，如今基層過得太辛苦，幾十萬年輕人出走，人口大量外移或是找不到工作，「已經給民進黨執政20年了，謝謝！執政結束了！」

「高雄人不應該受這種待遇！」韓國瑜說，該把賺的錢投資下一代教育，最有希望的城市應該在高雄，但以高雄軟體園區產值為例，跟台北南港軟體園無法相比擬，更遑論深圳、上海、矽谷、新加波。

韓國瑜大喊 翻轉一定贏

韓國瑜也感慨，人生看透很多事，高雄現況太糟糕，只有一條路就是英雄的道路，這場仗不是為我韓國瑜，而是為了我們自己、高雄下一代，人要是沒有使命感就太悲哀，希望大家用選票力挺「翻轉高雄一定贏」。

陳其邁昨被問及「剁手說」，他認為，不論國民黨主席吳敦義詛咒別人摔倒，或是韓國瑜說拿刀剁手，這些言論都有失格調，選舉本該開開心心，搞得太肅殺氣氛不好。

陳其邁怒批，假設國民黨對高雄做了什麼可以講，但過去在中央執政時期也沒關愛高雄，甚至日前還在立法院杯葛前瞻基礎建設中的高捷計畫。他認為，選民自有一把尺會辨分明，同疾呼韓應把政策牛肉端出來，而非只會打口水戰。

(中國時報)