韓式泡菜嗆辣 老中青對味

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中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜非典型政治人物，話鋒犀利、葷素不忌，猶如韓式泡菜嗆辣，也令國民黨悶了許久氣氛，有道新出口。不少年輕人對政治不感興趣，卻力挺韓國瑜這個「人」，而非挺黨，過去那套大是大非觀念，早已不能走天下，韓確實能抓住老中青胃口。

韓國瑜號召成立「韓多路」志工團，吸引上千人報名，最後選出200人5日進入第1梯次培訓，橫跨老中青少世代。他認為，爭取年輕選票，關鍵不在參選人年紀，像台南「虧雞福來爹」同樣獲讚聲，重要是自身論述能獲年輕人共鳴。他的LINE官方帳號累積16萬粉絲，緊追柯P的20萬，女兒韓冰是大功臣。

「支持韓國瑜或許是賭一把，但也是改變的希望！」台大政治系學生陳逸感嘆，綠色執政高雄20年，產、經面無太大起色，像她這樣年輕人根本不願回來高雄工作，對於未來只有「悲觀」2字，若韓當選拚經濟，有助於年輕人返鄉打拚。

26歲康維庭最近辭去台北工作，返鄉為韓國瑜輔選。她直說，年輕人厭惡政治鬥爭，高雄人過得太辛苦了，想號召更多年輕朋友加入志工行列。

海科大學生陳致齊說，自身無特別政黨傾向，但支持韓國瑜的理念，較能打動選民的心。74歲忠貞國民黨員葉永春則表示，高中就加入國民黨，雖然當阿嬤要照顧孫子，但為挺有guts的韓國瑜，特別向家人「告假」參與志工團。

(中國時報)

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