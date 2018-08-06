姚爸貓周記 鄉民再酸Togi摸狗

民進黨台北市長參選人姚文智日前因抱貓姿勢（左圖，本報資料照片）錯誤，遭網友及貓奴圍剿後，姚5日推出「Yao爸的Togi周記」，敘述3隻Togi到姚家的故事。（摘自姚文智翻台北）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智日前公開秀出愛貓Togi，但因抱貓姿勢，遭網友及貓奴圍剿。姚昨在臉書公布Q版動漫，打算每周都發表貓周記，在故事中，「Togi三世」一聽到有人欺侮姚，就會拿出可愛的貓咪衝鋒槍，「欺侮Yao爸鍵盤酸民，就讓我來教訓他們啊！」

不過，姚昨公布漫畫後，反遭網友繼續酸，「得罪貓奴之後換宅宅了嗎」、「是在嫌民調太高」，還有網友用Togi諧音暗酸姚，留言「Togi不著蝕把米」、「Togi摸狗」、「Togi取巧」、「話不Togi半句多」，酸度破表。

姚文智日前因「貓咪事件」惹得爭議不斷，過了幾天原以為落幕，但姚「明知山有貓，偏往貓山行」，昨公布動漫人物貼文，打算每周用動漫Togi講故事；在漫畫中，姚文智則自稱「Yao爸」，並賦予3隻Togi不同的性格與故事。

第一周的「Yao爸的Togi周記」則是先講述3隻Togi為何來到姚家，並賦予3隻貓不同的性格。Togi一世是來自美國家庭的嬌貴大小姐，對美食特別喜愛，被Yao爸家裡的小零食吸引，有著看到新鮮事物都先咬上去的習慣。

因為老婆懷孕而寄養給朋友的「Togi二世」，性格則是黏人又倔強卻不肯承認的傲嬌千金，愛出門旅行，經過幾個寄宿家庭；儘管愛往外跑，卻總是期待與Yao爸見面，著急時容易掉毛。

至於讓姚文智備受質疑的「Togi三世」，則是小時候四處流浪到處玩耍，自從被「Yao爸」收留後養尊處優，平常舉止像個心高氣傲的大小姐；只要一聽到有人欺侮Yao爸、說Yao爸的壞話，就會變回流浪貓時代衝動調皮的脾氣，「拿出可愛的貓咪衝鋒槍，站上第一線替Yao爸辯駁」。

姚文智昨受訪時說，他有一個貓奴的漫畫家好友，看到他跟貓的故事後，想借用姚的臉書做漫畫連載，「他有一系列的故事，大家不要急」。

(中國時報)

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