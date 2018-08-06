蔡避談深澳電廠 侯諷裝傻白來了

2018年08月06日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

蔡英文總統4日前往新北市替民進黨新北市長參選人蘇貞昌站台，但對於新北市民最關切的深澳電廠議題卻是隻字未提；國民黨新北市長參選人侯友宜5日到瑞芳、九份展開「深澳行動政見會」，對此無奈地感嘆說：「蔡英文那趟是白來了，她要裝傻我們也沒辦法！」

「反對深澳蓋燃煤電廠，是我當選新北市長後的第一個主要任務！」侯友宜說，現在有超過5成以上的市民都反對蓋燃煤電廠，蔡英文分明就聽到了，卻裝成沒聽到。

不只批評蔡英文不回應深澳電廠議題，侯友宜也直言，蘇貞昌也應該站出來反對燃煤電廠。他指出，深澳燃煤電廠擴建案最重要的環評，是蘇貞昌當行政院長時通過的，蘇現在說深澳電廠要「確保安全、無汙染」，其實就像當年通過的環評案一樣，擺明就是要續建燃煤電廠；他呼籲老縣長，為了北部國民健康，應站出來反對燃煤電廠。

侯友宜接著也發表3項能源政見，首先，用電必須建立在國民健康之上，不能以國民健康換取發電；第二，應將深澳燃煤電廠預算轉而用在鼓勵產業升級轉型，發展智慧節能；第三，希望未來透過政府帶頭，利用節能省下的電費，讓全市的節能產業能夠發展，創造雙贏。

至於近來引發各界討論的「以核養綠」議題，侯友宜表示，他過往主持新北市核安委員會都維持一貫態度，強調「沒有核安就沒有核電」，若要使用核電，首要考量就是核廢料安置問題。

因日前蘇貞昌要求侯友宜表態是否支持核四，侯也反擊，老縣長很奇怪，當年反對核四的是蘇，增建預算卻又是在蘇擔任行政院長任內追加的，不過，目前核四已封存，燃料棒也送回美國了，反而是深澳電廠的興建迫在眉睫，請老縣長不要再模糊焦點。

(中國時報)