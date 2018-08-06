摔2次 日諧星4個月女命危

2018年08月06日 04:11 中國時報 謝明俊 、 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

來台發展的日籍男藝人，前天晚間在文山區住處照護4個月大女兒時，2度因撿東西及泡奶致女兒滑落，他要撈起女兒時，卻一時心急將女兒猛撞其肩鎖骨，造成女兒額頭、前鼻樑嚴重撞傷，雖將女兒送醫急救，但女兒命危。警訊時，男藝人因在父親節前夕，不慎造成女兒命危，自責不已，數度痛哭失聲，與妻子相擁而泣。警方將函送台北地檢署偵辦。

女嬰多處外傷 急送醫

4個月大女嬰前天晚間被送往萬芳醫院急救，院方因女嬰頭部有多處明顯外傷，性命垂危，懷疑遭凌虐，昨天上午緊急通報社工、社會局、文山一分局、台北地檢署，北檢婦幼組主任張耘瑋指示警方訊問及蒐證重點。

警方查出，女嬰的父親是日籍藝人，遂通知他與孫姓妻子說明，發現並非虐嬰案。

男藝人供稱，前天傍晚6時，他在家照顧女兒，坐在客廳沙發，將女兒橫置在他大腿間，他側身要拿報紙，女兒差點滑落地面，他趕緊抽手撈回女兒，卻因用力過猛，讓女兒鼻子撞上他肩鎖骨。

不久，他騰手出來要泡奶給女兒喝，再度側身拿奶瓶時，女兒又滑落，他因撈回女兒動作太大，女兒再撞上肩鎖骨，女兒痛得大哭，他發現女兒鼻樑嚴重瘀傷，緊急將女兒送醫。

藝人夫妻先將女兒送往住處附近診所求救，診所因女嬰傷勢嚴重不敢收治，將女嬰轉送萬芳醫院，院方安排女嬰住進加護病房，並發出病危通知。

檢警今赴藝人家勘驗

警方昨日通知藝人及孫姓妻子說明，查出孫女4個月前才剛生下女兒，由於丈夫尚未取得我國的身分證，女嬰暫時跟母姓。警訊時，夫妻倆因一時粗心讓女兒受到重傷，情緒十分激動，嚎啕大哭。

北市社會局說，女嬰家庭沒有被通報過高風險或有家暴紀錄；家防中心最快今天將到藝人家進一步了解其家庭狀況，檢警也將於今天赴藝人家中勘驗現場，以釐清事發原因。

(中國時報)